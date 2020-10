Creció un 50,1% el endeudamiento de familias y empresas durante el último año

El endeudamiento en pesos de empresas y familias a través del sistema financiero creció un 50,1% en el último año y superó la inflación de los últimos 12 meses, impulsado por un aumento del 94,5% en los préstamos comerciales y del 64,7% en las operaciones con tarjetas de crédito, según un informe difundido hoy.



De esta forma, septiembre cerró con un saldo total de $ 2.512.154 millones en préstamos al sector privado, lo que significa una suba de $ 839.208 millones respecto al mismo mes de 2019 (50,1%) y de $ 54.065 millones contra agosto (2,2%), dice el informe de First Capital Group en base a datos del Banco Central (BCRA).



Si bien el total de préstamos creció 9,8% en los últimos tres meses -el nivel más bajo desde el inicio de la medidas para enfrentar la pandemia de Covid-19 a finales de marzo- los préstamos personales crecieron 2,2% en septiembre e hilaron su tercera suba consecutiva, revirtiendo una tendencia de casi dos años.



"Estamos ante un cambio de la tendencia bajista que ha dominado todo el año anterior y se comienzan a recuperar los saldos gracias a las ofertas de mayores plazos y menores tasas que están efectuando los bancos a sus clientes mejor calificados", analizó Guillermo Barbero, socio de First.



En el caso de las tarjetas de crédito, las operaciones crecieron 3,5% respecto al cierre del mes pasado ($ 25.274 millones) y registran un saldo de $ 748.521 millones, lo que implica un crecimiento interanual del 64,7%, muy por encima de la inflación del período.



"La paulatina reapertura de las actividades que tradicionalmente más utilizan como forma de pago a las tarjetas, marca un sostenido crecimiento de los saldos, aunque en un nivel más bajo que los meses precedentes. También influye como causa de esta desaceleración la imposición de ciertas restricciones para el uso del programa Ahora 12 en artículos importados", continuó Barbero.



En relación con los préstamos comerciales, el ritmo de endeudamiento continua en una senda de desaceleración respecto a meses anteriores al crecer 1,7% contra septiembre, aunque acumula un alza de 94,5% en los últimos 12 meses, más que duplicando la inflación del período.



Otra de las líneas de créditos que creció fuertemente en los últimos meses fue la de créditos prendarios, que acumula cuatro alzas mensuales por encima de la inflación y un aumento del 20,5% en el último trimestre.



"Ante las restricciones para adquirir divisas, muchos consumidores optan por "invertir" en bienes semidurables que tradicionalmente tienen un precio relacionado con el dólar. Este movimiento también reactiva la demanda de préstamos con garantía prendaria por el saldo de precio impago", sostuvo Barbero.



Por último, las líneas de créditos hipotecarios, incluidos los ajustables por inflación/UVA, se mantuvieron estables en septiembre y acumulan una caída interanual del 0,2%, misma caída registrada en el trimestre.



"Con estas condiciones de alta volatilidad financiera, no se vislumbra ninguna alternativa de relanzamiento de la actividad hipotecaria, excepto aquellos créditos del plan Procrear que se otorgan con fondos fuera del sistema bancario", explicó Barbero.