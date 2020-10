Federación Agraria asegura que por la sequía hay "zonas con pérdidas en pastura"

Foto: Ilustrativo

El vicepresidente 1° de Federación Agraria, Elvio Guía, admitió que la sequía "está haciendo estragos" en todo el país. Además de afectar los cultivos de invierno, impacta en la provisión de forrajes y fibras para los tambos.



"La verdad es que la sequía está haciendo estragos, ha afectado mucho a la provisión de forrajes y fibras para los tambos, y le ha encarecido muchísimo los costos porque no tienen fibra y tienen que darle alimento balanceado o grano" a la hacienda, explicó.



Dijo además que "en algunas zonas ya se declaró la emergencia, en Formosa por seca, en Córdoba por incendios, en Santa Cruz por nevada, y ahora se están evaluando los porcentajes de pérdida".



En la provincia, en tanto, "la condición de los cultivos, sobre todo de invierno, se ha deteriorado mucho, ni hablemos de la pastura que se ha perdido en la mayoría de los campos y en algunos casos ni siquiera salieron después de la hacienda".



De todos modos, todavía no existe un pedido de emergencia para Entre Ríos. "Se deben evaluar las pérdidas, que deben ser del 50%", precisó. Aunque "hay zonas con pérdidas muy grandes sobre todo en pastura".



El dirigente dijo que la lluvia "es lo que realmente puede acomodar la condición de todo", para no tener que recurrir a la emergencia que "es totalmente insuficiente". Lo dijo respecto al Fondo de Emergencia Agropecuaria, que tiene desde 2009 un financiamiento anual de $500 millones; y que la FAA ya reclamó una actualización.



Además, "la emergencia no es una solución como está planteada hoy, es un diferimiento de impuestos, un diferimiento en el caso del banco si te lo da, pero no nos soluciona la vida a los productores", completó. (APF)