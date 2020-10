Medidas anunciadas por gobierno: industria aceitera las considera insuficientes

La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) consideró este viernes, "insuficientes" las medidas anunciadas por el Gobierno para atraer divisas, aunque destacó que van en buen sentido.



Dijo que "significan un reconocimiento del Poder Ejecutivo de que la carga tributaria es elevada".



"La agroindustria que representa CIARA siempre sostuvo la posición de que todo tipo de retenciones y restricciones al mercado de granos y sus derivados son distorsivos, por lo que apoya al Consejo Agroindustrial Argentino en sus esfuerzos al proponer un cronograma de reducción y eliminación de derechos y la remoción de restricciones a la exportación", indicó.



Consideró que las retenciones son un "impuesto distorsivo y restrictivo que dificulta la expansión de la producción primaria, así como la industrialización competitiva frente a competidores que no aplican estas políticas".



"La medida del Gobierno, relativa a la baja de derechos para productos industrializados de la soja, es un paso correcto en intentar equiparar la carga tributaria de los productos finales a la materia prima utilizada en el proceso, como lo ya aplicado para otras cadenas de valor como el trigo, el maíz, el girasol y el ganado bovino", afirmó.



Advirtió que "esta medida no otorga ventajas de ningún tipo a la industria de molienda de soja con respecto a los demás eslabones de la cadena".



"Debe quedar claro que la reducción de las retenciones anunciadas por el gobierno no beneficia a las existencias actuales de soja en plantas y terminales portuarias, que representa mercadería ya comprada con precio hecho o a fijar", indicó CIARA.



Señaló que, "con respecto a esas existencias y dado que la industria ya ha registrado sus ventas a través de DJVE, los tributos aduaneros han quedado congelados a la fecha de cierre de venta con el exterior".



CIARA dijo promover la "industrialización del agro, para mejorar las condiciones de competitividad de toda la cadena sojera así como para generar fuentes de empleo y mayor ingreso de divisas".



"La industria de la molienda de la soja no necesita subsidios para competir con el resto del mundo, pero requiere de equidad tributaria para exportar", señaló.



El complejo agroindustrial sojero brinda 22.000 puestos de empleos directos y 53.000 indirectos.



La entidad dijo que "para poder mantener e incrementar los empleos, es preciso que la industria agroexportadora de soja sea considerada de igual manera que otras cadenas (trigo, maíz, girasol y carne bovina).



NA