"Las medidas permitirán generar dólares genuinos y promover el ahorro en pesos"

La jefa de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, salió hoy a defender las medidas anunciadas por el Gobierno y dijo que permitirán "generar dólares genuinos y promover el ahorro en pesos"."Son distintos instrumentos que benefician a la industria, la construcción y el sector agropecuario", dijo la titular de la AFIP durante una entrevista con A24."El paquete de medidas tiene coherencia interna y surge del diálogo permanente del Gobierno con los distintos sectores de la producción", enfatizó la funcionaria."En septiembre, por primera vez en lo que va del año, la recaudación tributaria tuvo un aumento real", destacó Marcó del Pont, al referirse al aumento del 43,7% en los ingresos tributarios.La titular de la AFIP adelantó que cerca de 100 mil empresas ya se adhirieron a la Moratoria 2020. "Creemos que va a ser muy abarcativa y va a permitir regularizar parte de esa mochila acumulada durante los últimos 4 años y que con la pandemia se había vuelto a incrementar", indicó.Dijo que "va a ser un alivio, es solo una parte para iniciar el proceso de recuperación que va a ser acompañado de políticas permanentes por parte del Estado nacional para la creación de empleo, el dinamismo del mercado interno y la promoción de las exportaciones".La titular de la AFIP explicó que una de las problemáticas que el Gobierno buscó abordar con las medidas tiene que ver con la necesidad de promover el ingreso de dólares genuinos de la exportación."Por eso hay programas dirigidos a promover políticas sectoriales de estímulo a la exportación", graficó.También hizo mención a la reducción de retenciones que se hará a la industria y al aumento de los reintegros a ese sector, con lo que se busca "promover la incorporación de valor agregado a todas nuestras materias primas"."Son medidas muy potentes", sostuvo, y respecto de las orientadas a promover la construcción, la funcionaria destacó que los anuncios ofrecen un estímulo al mercado interno y las cadenas de proveedores al tiempo que contribuye a la necesidad del acceso a la vivienda."Se va a generar un fondo de cobertura para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió con los créditos UVA, que hubo en un momento un descalce de las posibilidades del pago de la cuota", explicó.Además, se refirió a los proyectos de ley anunciados para estimular la inversión en la construcción, con una desgravación del impuesto a Bienes Personales."Va a haber una propuesta legislativa que va a desgravar de Bienes Personales a todos aquellos instrumentos en pesos que estén orientados a la inversión productiva", sostuvo.Por otro lado, Marcó del Pont destacó la decisión del BCRA de "ofrecer cierta flexibilización de las regulaciones cambiarias para el ingreso de inversión de riesgo y productiva externa al habilitar el acceso a los dólares necesarios para una eventual repatriación de capital".Para la titular de la AFIP, el crecimiento de la demanda es clave para el proceso de recuperación económica."Es muy difícil que una economía crezca si no tiene demanda. Más difícil es que una empresa decida inversión si no tiene garantizado un mercado dinámico, se necesita estabilidad macroeconómica y creo que la integralidad de las medidas, están orientadas en ese sentido", explicó.