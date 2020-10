Cambios en las retenciones a la soja: "La presión impositiva es muy grande"

El gobierno nacional anunció la creación del programa de compensación y estímulo para el sector agroindustria por $11.550 millones para productores de soja con una lógica de equidad federal. Adicionalmente, se estableció un esquema transitorio de retenciones para la soja y sus principales derivados. En el caso de los granos, la alícuota de los Derechos de Exportación bajará desde el 33% hasta el 30% en octubre, para luego subir al 31,5% en noviembre, al 32% en diciembre y retornar al 33% en enero., explicó ael vicepresidente de Federación Agraria Argentina, Elvio Guía. Y agregó que el sector se mantiene "a la espera de la implementación de la devolución de las retenciones para pequeños y medianos productores, para que sea rápido y transparente"."El incentivo para los pequeños y medianos productores es de 4.500 pesos por hectárea, y de 1.200 pesos por hectárea para los que tienen 100 hectáreas", detalló.Sim embargo, el ruralista advirtió: "La cadena baja de productores más chicos podrá tener una compensación, mientras que"Ese productor, que dinamiza a los pueblos del interior y que ya vendió su cosecha, está teniendo muchas dificultades porque el tipo de cambio es desdobladísimo por la diferencia cambiaria, no hay una política crediticia acorde y no se anunciaron beneficios para economías regionales y la lechería", reprochó Guía."Son 30 mil los productores de menos de 400 hectáreas, un 40% de productores medianos, que son los que quedaron si nada, y un 15% de grandes productores de cereales, que son los que pueden llegar a vender si así lo consideran porque hay un 3% de definición", evidenció Guía y reconoció:porque al precio de Chicago hay que descontarle fletes y demás, junto con el 33% de retenciones".Punto aparte, reiteró que. "Además de la logística y distribución, la carga tributaria es muy alta porque si uno ve una factura de luz ve que se pagan impuestos municipales, provinciales, nacionales, IVA, percepción e ingresos brutos", explicó."Debemos ir hacia un tipo de cambio que sea coherente, que la brecha no sea de casi el 100%, y hacer una reforma impositiva integral que contenga a la pyme agropecuaria porque un litro de leche en boca de tambo está entre 17 y 20 pesos, mientras que el litro de leche se vende a 40 pesos", argumentó el ruralista., alertó.