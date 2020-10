Cierre de frontera en San Luis: temen que se frene producción de 0km en el país

El cierre de las fronteras provinciales que está llevando adelante el gobierno de la provincia de San Luis no sólo que está generando un fuerte conflicto con los productores agropecuarios de Córdoba, sino que el conflicto escaló y tomo una magnitud tal que, si no hay una solución en las próximas 48 horas, se podría paralizar la producción de unidades 0 km en todo el país.



El blindaje de la frontera en el distrito gobernado por Alberto Rodríguez Saá que ya había generado fuertes críticas se reforzó por los contagios en Mendoza y en Córdoba. Pero esto significó que nadie pueda entrar y tampoco salir. Y eso incluye a la producción.



A partir de esto, dos autopartistas instaladas en la provincia puntana que operan con todas las terminales automotrices se vieron imposibilitadas de mandar las piezas a las fábricas radicadas en el Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires por lo que las terminales están agotando el stock y están a punto de paralizar las líneas de producción.



Los dos proveedores son Polimetal que está radicado en la ciudad de San Luis Capital y Crafmsa que tiene su producción ubicada en Villa Mercedes. En el caso de esta última, le entrega piezas a VW cajas, Toyota Zarate, Renault, Fiat, PSA e Iveco. Por su parte, Polimetal provee ruedas de aleación de aluminio a todas las plantas.



"No reciben ni puede entregar autopartes a sus clientes y de continuar el bloque provocado por las medidas que se fijan en el protocolo de Covid de la provincia de San Luis, se parará toda la producción de vehículos en Argentina y sus cadena de abastecimiento, es decir pararemos también el resto de los proveedores junto a nuestros clientes", explicó a Infobae Julio Cordero, Vice Presidente 1° de la Cámara Empresaria Autopartista- Grupo Proa.



"Desde nuestra Cámara estamos muy preocupados por el impacto negativo que generará este conflicto en el empleo y el sostenimiento del funcionamiento de nuestras empresas", agregó.



Las empresas ya realizaron presentaciones judiciales y se comunicaron el secretario de Industria Ariel Schale, quien les aseguró que trabajarán para encontrar una solución.



En paralelo, la Asociación de Fabricas de Automóviles (Adefa) elevó un reclamo informal a las autoridades y está por repetirlo de manera formal con la presentación de una carta tanto en Casa Rosada como en el Ministerio de Desarrollo Productivo.



"Hay mucha preocupación porque afecta bastante la producción", señalaron desde una automotriz.



Con un promedio de 20 días hábiles de actividad, las terminales automotrices produjeron 25.835 unidades en agosto, un 21,2 % más respecto de julio y 16,2 % por debajo del volumen registrado en igual mes del año pasado cuando se produjeron 30.815 unidades.



En el acumulado de los primeros ocho meses del año, el sector automotor produjo 133.590 unidades, un volumen que se ubicó 37,5 % por debajo de las 213.643 unidades que se fabricaron en el mismo período de 2019.



"Gradualmente vamos recuperando el ritmo de actividad y eso puede verse en las mejoras intermensuales que registraron las tres principales variables del sector a nivel industria durante agosto. Es un dato positivo y nos marca el rumbo de que tenemos que continuar trabajando en conjunto para el crecimiento sostenido del sector y retornar a los niveles pre-pandemia", señaló Daniel Herrero, presidente de ADEFA.



El gobierno de San Luis no se mostró muy abierto a la posibilidad de desarrollar algún tipo de salvoconducto para la producción por lo que las empresas definieron realizar una presentación en los juzgados provincias.



Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de hace pocos días que los alentó a tomar la decisión. La Corte autorizó a una persona residente chaqueño a viajar desde Resistencia a la capital de Corrientes eliminando cualquier tipo de frontera interna. Esa misma jurisprudencia podría ser aplicada en el caso de las empresas puntanas.