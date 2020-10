Funcionarios de alto rango no podrán comprar dólar ahorro

Economía No podrán comprar dólares los empleados de las empresas que reciben ATP

El ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó que funcionarios de alto rango de la administración nacional tampoco podrán comprar dólares para ahorro.El ministro confirmó también que -luego de este anuncio- no habrá nuevas medidas de restricción sobre el dólar. Esta extensión de la prohibición de compra surgió luego de que esta semana se conociera que los trabajadores o empleados que hayan cobrado su sueldo a través de este beneficio también quedaban excluidos de la habilitación."Eso hay que profundizarlo con sostenibilidad fiscal, con políticas que favorezcan el no endeudamiento y con crecimiento de las exportaciones", continuó.Por último, hizo hincapié en que el objetivo fundamental del Gobierno a largo plazo será "aumentar las exportaciones para generar reservas y lograr un colchón, que permita tener controles de capitales distintos a los que hoy tenemos"."Para evitar movimientos en el tipo de cambio hay que aumentar las reservas. Hoy tenemos 41 mil millones de dólares en reservas, algunas líquidas otras no", indicó Guzmán y descartó que la única herramienta que tenga el Gobierno para aumentar las reservas sea el swap chino. "Si se va a utilizar, no lo sabemos. Puede ser o no. Argentina también cuenta con otros instrumentos", cerró. (Fuente: Ámbito)