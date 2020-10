El dólar blue subió a $147 y el ahorro avanzó 30 centavos en el inicio del mes

El dólar blue escaló un peso y trepó a $147, el mismo récord registrado el 24 de septiembre pasado, mientras el billete para ahorro subió 30 centavos y llegó a $133,32.La suba de los tipos de cambio se dio en la primera jornada del mes cuando se reactiva el cupo para la compra de los u$s200 pese a las fuertes restricciones impuestas por el Banco Central.Con las nuevas medidas aplicadas por la autoridad monetaria, se achicó sustancialmente la cantidad de personas que pueden acceder al dólar vía operaciones de homebanking.En este primer día de octubre, fuentes privadas indicaron que el Banco Central realizó ventas por u$s 25 millones que continúan golpeando las reservas de la entidad.En el sector mayorista, la divisa operó a $76,25, lo que significó un incremento de siete respecto de la jornada anterior, luego de registrar en septiembre un incremento de dos pesos.En lo que va de la semana el tipo de cambio mayorista exhibe un avance de cuarenta centavos, casi la misma variación de la semana anterior.El volumen operado en el segmento de contado llegó a u$s 317,3 millones y en el sector de futuros MAE se anotaron negocios por u$s 288,9 millones, en una jornada expectante por las nuevas medidas que impulsará el Gobierno para alentar la llegada de divisas.Las medidas oficiales apuntan a favorecer que los sectores exportadores liquiden más divisas y quiten presión sobre el tipo de cambio.Durante septiembre, los exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron u$s 1.787,45 millones en el mercado de cambios, contra u$s 1.743 millones de agosto.El dólar minorista se ubicó a un promedio de $75,757 para la compra y a $80,804 para la venta, por lo que el valor con el impuesto PAIS y el recargo del 35% que luego puede deducirse de Ganancias y Bienes Personales trepó a $133,32.En cuanto a las cotizaciones financieras, el dólar Contado con Liquidación retrocedió 20 centavos a $145,45, mientras que el dólar MEP o Bolsa cedió 0,8%, a $137,71.