El podio de las motos más vendidas en septiembre: modelos y precios

Creció la venta

Retraso de entregas

Posiciones

Honda, Motomel y Corven son las marcas de motos que ocuparon el podio de las más vendidas en septiembre, según la División de Motovehículos de Acara.La marca japonesa lidera cómodo el mercado con 6012 unidades seguida por Motomel con 4386 y Corven está en la tercera ubicación con 3774.Gilera se mantuvo en el cuarto escalón con 3464 unidades. Keller, con 1.715 unidades patentadas, sigue en el top five por tercer mes consecutivo, y deja a Zanella en la sexta posición.Las ventas totales de motos nuevas sumaron 28.702 unidades, un 7,9% más que en agosto pasado cuando se registraron 26.611 unidades. De esta forma, el acumulado de los nueve meses transcurridos del año ascendió a 189.946, un 27,6% menos que las 262.254 unidades del mismo período de 2019.El Presidente de ACARA, Ricardo Salomé comentó: "lo primero que hay que destacar es que ha sido auspicioso y ha tenido una buena recepción el plan Ahora 12/18 con 3 meses de gracia, y sobre todo ha generado muy buenas expectativas en todo el sector el lanzamiento del plan de créditos del BNA próximo a implementarse, con lo cual creemos que este buen nivel de venta y crecimiento de septiembre va a mantenerse en los próximos meses".Por su parte, Carlos Movio, Director Institucional de ACARA comentó: "en un contexto de mayores dificultades para la liberación e ingreso de importaciones, los concesionarios reservan un stock mínimo al no poder reponer el total de lo vendido. Hoy tenemos fábricas con retraso en las entregas, por falta de ingreso o problemas con Covid y existe una tendencia de precios hacia arriba por una demanda que supera la oferta en algunos productos y por usuarios "invirtiendo" sus pesos excedentes en la copra de motos. La tendencia es que se agudiza el crecimiento en el patentamiento de unidades de baja gama".En cuanto a la participación, no hay cambios de posiciones con respecto al mes pasado. Sí hay cambios en septiembre en cuanto al modelo más patentado, la Honda Wave 110S retoma el liderazgo que mantuvo durante años (desde $46.000) y envía a la Gilera Smash ($26.000) al segundo lugar, luego de haber liderado el mercado durante tres meses consecutivos.La Corven Energy 110 (desde $55.000) quedó tercera y el cuarto y quinto puesto siguen ocupados por la Motomel B110 ($27.000) y la Keller KN 110-8 respectivamente. Fuente: (ElCronista).-