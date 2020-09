"Los números preocupan", afirman hoteleros y gastronómicos de Gualeguaychú

Días pasados se realizó, vía zoom, la Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA, en la cual se presentó el "Informe de gestión FEHGRA / Septiembre 2020". Tras la exposición de los mismos, quedaron al descubierto los problemas del presente que viven.La Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG) estuvo presente representando la región a través de sus Consejeros: Marcelo Giachello (Titular) y Víctor Sthele (Suplente), quiénes también forman parte de la Institución siendo el Presidente y Vicepresidente respectivamente."Gualeguaychú no es la excepción del país. Los datos que FEHGRA presentó son duros y preocupantes", dijo el Presidente de la Asociación Hoteleros y Gastronómicos."Nos preocupa lo que pueda llegar a suceder en un futuro próximo si no se reinicia la actividad. Todavía no se sabe cuándo se permitirá el tránsito de personas en las rutas, cuyo permiso llevaría a la hotelería poder comenzar a funcionar. La gastronomía trabaja a un nivel muy inferior del costo que conlleva abrir. Ni hablar de las actividades turísticas que también dependen de la existencia del turismo. Gualeguaychú no es ajena a toda esta situación", finalizó Giachello con tono preocupado. (El Día)