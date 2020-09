Bajas generalizadas en los precios de los granos en Chicago

Los precios de los principales granos cayeron hoy en el mercado de Chicago, presionados por el rápido avance de la cosecha en Estados Unidos y por el accionar vendedor de los fondos especulativos.



El contrato de noviembre de la oleaginosa retrocedió 0,46% (US$ 1,7) hasta los US$ 364,4 la tonelada, mientras que la posición enero bajó 0,44% (US$ 1,6) y se ubicó en US$ 366 la tonelada.



Los fundamentos de la baja radicaron en el avance de la cosecha norteamericana y los buenos pronósticos climáticos para las próximas semanas, que podría hacer que los trabajos de intensifiquen.



El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó que a la fecha se lleva recolectado el 20% del área apta, lo que significa un adelanto de 5 puntos porcentuales respecto a la campaña pasada.



Otro factor que presionó a los precios fue la "ralentización de ventas de exportación, particularmente por parte de la demanda china", explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



Sus subproductos también cerraron con signo negativo, con una caída de la harina del 1,5% (US$ 5,5) hasta los US$ 361,1 la tonelada, a la vez que el aceite lo hizo por 1,59% (US$ 11,7) para concluir la jornada a US$ 722,2 la tonelada.



El maíz retrocedió 0,62% (US$ 0,9) y se ubicó en US$ 143,5 la tonelada, debido a la avance de la cosecha en Estados Unidos, que a la fecha se ubicó un punto porcentual por encima del promedio de las últimas cinco campañas.



Por último, el trigo descendió 0,25% (US$ 0,5) y se posicionó en US$ 201,7 la tonelada, como consecuencia de ventas técnicas por parte de los fondos de inversión.