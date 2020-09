El Ministerio de Economía define el programa y agenda para negociar con el FMI

El Ministerio de Economía comenzó a definir la agenda y el programa de trabajo para encarar el inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para intentar reestructurar la deuda con el organismo.



Así lo informaron a Télam altas fuentes del Palacio de Hacienda, que consignaron que las negociaciones comenzarían la semana próxima.



"Estamos tratando de que vengan personalmente y que haya una parte de las negociaciones en el territorio. Va a ser una relación dual el vínculo con el FMI: parte presencial, parte Zoom", manifestaron las fuentes ministeriales.



Se estima que será un proceso más dilatado de lo habitual. "La semana que viene es el primer tramo que es una misión exploratoria y se está armando una agenda efectiva que ordene el proceso. Es decir que no vamos a negociar ya, sino dialogar sobre la realidad, datos, coyuntura y mostrarles la situación real de la Argentina. Poner los números en la mesa", explicaron desde la cartera económica.



Sobre este punto, las fuentes consultadas fueron enfáticas y subrayaron que "antes que negociar, es importante comprender", en referencia a la particular situación económica del país.



El organismo confirmó el jueves que una misión técnica visitará la Argentina a principios de octubre próximo, en el marco del pedido formal presentado por el Gobierno para comenzar conversaciones para alcanzar un nuevo programa de financiamiento.



"El equipo de personal del FMI está trabajando actualmente en planes para realizar lo que llamamos una visita del personal a Argentina, a partir de principios de octubre", dijo el vocero el FMI, Gerry Rice, en la tradicional conferencia de prensa que cada jueves brinda en Washington.



"Aún no puedo decirles si será física o virtual, eso depende, como todos sabemos, de la naturaleza de la pandemia en ese momento; pero la visita del personal comenzará a principios de octubre", agregó el funcionario del organismo.



El objetivo de esa misión "sería conocer de primera mano los planes económicos y las prioridades políticas de las autoridades argentinas, que podrían sustentar el programa apoyado por el FMI, que han solicitado. Estamos en 'modo escucha'", resumió Rice al ser consultado por la prensa sobre el estado de las conversaciones.



El lunes pasado, el vocero del FMI señaló que el organismo tomó "nota del borrador del presupuesto federal 2021 y de las medidas anunciadas por el Banco Central para endurecer los controles cambiarios", en un contacto que mantuvo con la prensa de manera informal.



"Actualmente estamos evaluando estas medidas y las discutiremos con las autoridades en el contexto de nuestro diálogo en curso", agregó el portavoz en esa oportunidad en un mensaje desde su cuenta oficial.



Las discusiones en curso se enmarcan en el pedido de la Argentina para alcanzar un nuevo programa con el FMI, en el que espera reprogramar vencimientos hacia adelante, y descomprimir los pagos previstos para los próximos dos años, por un monto total de US$44.000 millones en base al último acuerdo firmado en 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri.



"Nuestro objetivo final es ayudar a las autoridades con sus planes para fortalecer la estabilidad macroeconómica, impulsar el crecimiento y la creación de empleo, reducir la pobreza y superar esta difícil crisis", dijo Rice.



"Este es el comienzo del proceso, llevará tiempo, no hay un plazo fijo para llegar a una conclusión", agregó.



Rice enfatizó que "nuestro enfoque, y el de las autoridades argentinas, es trabajar hacia políticas que puedan garantizar un crecimiento sostenible e inclusivo y abordar los desequilibrios económicos".