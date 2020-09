Cómo seguirá el IFE: Explican por qué demora la definición del nuevo bono

Definiciones

El futuro del dólar y las reservas

A menos de una semana para el fin de septiembre, y con el correr de las horas, se agigante el interrogante sobre si el Gobierno implementará el pago del cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca se refirió al pago del IFE 4, que, según precisó, lo evalúan en relación a "cómo está la situación sanitaria".La funcionaria se refirió a las medidas adoptadas desde el Gobierno para paliar el impacto de la pandemia de coronavirus y su continuidad: "No tenemos una decisión tomada, lo hemos discutido mucho, y todavía no hay una decisión tomada porque tanto el IFE como el ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) los evaluamos tratando en base a cómo está la cuestión sanitaria", señaló.Y sumó: "El ojo está puesto en ver cómo direccionar y cuál es la mejor manera de gastar los 90 mil millones que demanda el bono de $ 10.000".Días atrás, la titular de ANSES, Fernanda Raverta, dijo en una entrevista la nueva etapa del IFE se definirá "antes de fin de mes", y señaló que se evalúa "si existe un cuarto pago o se avanza en otra política social de acompañamiento con otras perspectivas".Una de las posibilidades es que el IFE se mantenga sólo para los más jóvenes. "Tenemos que ir pensando en otras poblaciones que, con una asistencia del estado, podrían desarrollar sus capacidades y potencialidades, como los chicos de 18 a 24 años que estudian en la Argentina", aseguró en ese entonces la funcionaria marplatense.Insistió que por el avance de la pandemia no se puede decir "ni cuántos IFE va a haber ni cómo van a ser", y cerró: "Lo que hacemos todo el tiempo es revisar en función de la salud y la situación económica y a partir de ahí tomar las decisiones".Por otra parte, Todesca rechazó que el Gobierno esté en contra de los ahorristas que buscan hacerse de los 200 dólares que permite comprar el Banco Central mensualmente. Y reiteró que las restricciones solo buscan cuidar las reservas.

"No estamos enojados con nadie, ni con el que ahorra en dólares ni con el que no puede ahorrar. Quisimos anticiparnos porque el Banco Central no puede estar perdiendo, sobre todo por ahorro, entre 700 y 800 millones dólares al mes. ¿Lo hacemos por qué está mal ¿Porque esa gente es maligna? ¿Porque no quiere a su país? No. Necesitamos esos dólares, los únicos que hay, para la producción y para que la economía pueda recuperarse", concluyó.