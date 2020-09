El Gobierno extenderá el congelamiento de los alquileres y de los créditos UVA

El Gobierno extenderá la validez del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que congela los alquileres y prohíbe desalojos, y también el que mantiene las cuotas de los créditos UVA, al tiempo que define el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 4.Lo adelantó la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, quien en declaraciones radiales precisó que "los dos decretos ya están escritos" y serán firmados y publicados."Los dos decretos ya están escritos, lo que puedo anticipar, porque todavía no están firmados, es que nosotros vamos a seguir acompañando a la gente que alquila porque entendemos que estos meses han sido difíciles, que las familias todavía no han podido recuperar todo el ingreso que han perdido producto de la pandemia", dijo Todesca en una entrevista con radio La Red.Y agregó: "Nos parece que hay que acompañar a la gente que alquila y en el mismo sentido el tema de los créditos UVA para vivienda única de hasta 120 mil UVAs también seguir con el congelamiento, y luego hacer un cronograma para ir ajustando lentamente en 18 meses la cuota a lo que hubiese correspondido, de manera tal que para las familias no sea un golpe de un día para el otro", destacó.