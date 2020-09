Estiman que unas 60.000 pymes cerraron desde marzo en todo el país

Unas 60 mil pymes cerraron o están cerca de hacerlo en todo el país a raíz del impacto de la pandemia sobre la actividad económica, estimó el secretario de Prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) Pedro Cascales.



Según el dirigente, "el empleo y las pymes son el tema más importante. Pero creo que se está perdiendo tiempo con otras cosas en el país. Mientras siguen las internas y las pujas, las pequeñas y medianas empresas continúan en una situación dramática".



En declaraciones al programa "Todos juntos", que conduce Fernando Carnota por radio Rivadavia, Cascales consideró que el proyecto que busca otorgar asistencia financiera a las pymes "ya obtuvo media sanción en Diputados, pero aún no se trató en Senadores".



"Habrá temas importantes, pero me parece que el tratamiento del esa iniciativa es un tema urgente", agregó.



"A nosotros, desde CAME, nos gustaría ser parte de las decisiones políticas, al menos para opinar", enfatizó el empresario.