Este viernes estaría rehabilitada la compra de dólar por homebanking

El Banco Central (BCRA) estimó que este viernes puede estar operativa la compra de dólares a través del homebanking, remarcó que el sistema financiero trabaja "con normalidad" y que los ahorristas tienen "libre disponibilidad" para retirar los depósitos en la moneda con la que se realizaron.Fuentes del BCRA expresaron que trabajan para regularizar el sistema de transferencias y compra de dólares, de manera de superar la imposibilidad de realizar este tipo de operaciones a lo largo de la última semana a causa de problemas para cumplir con la nuevas normativas por parte de los bancos."El viernes van a estar operativas la transferencias entre cuentas de personas en dólares y debería también estar operativa la compra a través de homebanking. La aspiración es que el viernes ya esté todo en funcionamiento", aseguraron las fuentes de la entidad monetaria.El martes la Anses informó que enviará al Central la información necesaria a los bancos para validar los datos de quienes reciben un programa de asistencia a cargo del organismo, de manera que se pueda reanudar la venta del dólar ahorro a las personas habilitadas.A partir de este acuerdo, las entidades financieras ya no tendrán que consultar uno a uno los casos en la página web de la Anses para obtener la certificación negativa de si el cliente es titular de un plan social y realizarán ese proceso de manera directa en la base de información del BCRA."El banco va a chequear contra la base de datos del BCRA si el CUIT del cliente que quiere comprar dólares está permitido o bloqueado. En esa misma base va a estar ahora incluida la información de Anses, con todas las personas que tienen un plan social y que no tienen datos declarados", explicaron los voceros de la entidad que preside Miguel Pesce."Una vez hecho el pedido, el banco va a recibir el ok o la denegatoria de la operación pero no va a saber por qué. Si el cliente quiere saber el motivo tendrá que hacer una presentación, pero los datos de Anses están protegidos", agregaron."Esa compatibilización de base demora tiempo y estamos en eso. Esperemos que el viernes ya esté listo", aseguraron.También se refirieron a los rumores que circularon por las redes sociales sobre el tema dólar, que buscan "generar incertidumbre sobre la disponibilidad de los ahorros de los depositantes", según consideraron."Está garantizado el normal funcionamiento del sistema financiero y la libre disponibilidad de los depósitos en las monedas en las que fueron efectuados. Las entidades financieras funcionan con normalidad dentro de las restricciones del Aislamiento y el Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio, según las normas emitidas por Poder Ejecutivo", precisaron las fuentes el organismo.Esta mañana, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, aseguró que el Gobierno sabe que "las medidas cambiarias son enojosas", pero que se tomaron para no llegar a una devaluación, ya que "eso implicaría profundizar la contracción del PBI"Por otra parte, sostuvo que "empiezan a circular cosas, que igual estamos en Argentina y todos conocemos, que vamos a ir contra los depósitos en dólares" y criticó que haya "un conjunto de dirigentes que creen que es buena idea montarse sobre esa incertidumbre que tiene la gente y agitar las aguas con todo tipo de fantasmas"."Los que hacen correr estos rumores ponen a la gente en riesgo porque la gente va al banco a sacar la plata. Este clima de zozobra permanente desgasta mucho a la población cuando la situación económica es tan difícil, y ese es el objetivo, mezclarlo todo y que no se pueda avanzar", afirmó Todesca Bocco en diálogo con Radio 10.Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que las medidas cambiarias dispuestas por el Banco Central "son temporales" y que buscan priorizar las divisas para el sector productivo, mientras el Gobierno avanza en programas que generen las soluciones genuinas a la escasez de dólares."El Gobierno apunta todos los cañones a resolver el problema de manera genuina: generando más confianza para que haya más inversión, aumentando las exportaciones y estimulando el ahorro en moneda local", aseguró Kulfas en declaraciones a la prensa tras la reunión de gabinete económico, en la Casa Rosada.