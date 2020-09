Dólar: "Las medidas que tomó el Banco Central son temporales", dijo Kulfas

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que las medidas cambiarias dispuestas por el Banco Central "son temporales" y que buscan priorizar las divisas para el sector productivo, mientras se avanza en programas que generen las soluciones genuinas a la escasez de dólares.



Asimismo, aseguró que la imposibilidad de comprar dólares por home banking desde hace ya una semana responde a "situaciones operativas que se van a solucionar prontamente", aunque sostuvo que ese "es un tema del Banco Central".



"Las medidas que tomó el Banco Central son temporales y para transitar este momento difícil. Estamos trabajando en programas que generen las soluciones genuinas que son aumentar las exportaciones, reducir las importaciones de lo que el país puede producir, fomentar las inversiones tanto locales como internacionales que permitan ingresar dólares al mercado financiero y estimular el ahorro en pesos de una manera importante", aseguró Kulfas en declaraciones a la prensa tras la reunión de gabinete económico, en la Casa Rosada.



En ese sentido, sostuvo que el Gobierno "apunta todos los cañones a resolver el problema de manera genuina: generando más confianza para que haya más inversión y para lo cual la pandemia juega en contra; aumentar las exportaciones con la agroindustria, la industria manufacturera, del petróleo, la minería; y estimular el ahorro en moneda local".



Sobre la posibilidad de una devaluación o de un corralito a los depósitos bancarios, aseguró: "Son rumores respecto a temas que aparecen en diferentes momentos de la historia que no tienen ningún asidero".



Al respecto, señaló que las experiencias de los episodios de devaluaciones fuertes en 2018 y 2019 generaron un fuerte traslado a los precios, generando una inflación más alta, una reducción del salario real y una profundización de la recesión y el desempleo.



"Ese camino, que a lo mejor alguno propone o sugiere, no es el camino de normalizar la economía, recuperar la confianza y volver a crecer para salir de esta doble crisis, la heredada y la generada por el coronavirus", aseguró Kulfas.



"El Banco Central tiene una pauta que administra el valor del tipo de cambio. No está quieto. Este año tuvimos un nivel que se ubico levemente por encima de la inflación no hemos tenido una apreciación en términos reales", apuntó el ministro de Desarrollo Productivo.



Por último, afirmó que trabajar sobre la oferta de dólares es el camino que el país necesita y un problema estructural de la Argentina.



"La solución genuina pasa por generar una balanza comercial positiva con mas exportaciones y producir mas e importar un poco menos y por otro generando mas confianza en la moneda local con instrumentos financieros de ahorro para el pequeño y mediano ahorrista", concluyó.