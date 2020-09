Paritarias: El gremio de comercio cuestionó la "actitud empresarial corporativa"

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), que lidera Armando Cavalieri, ratificó la necesidad de abrir la paritaria para 1,2 millones de trabajadores mercantiles a fin de adecuar "los salarios congelados desde el inicio de la pandemia de coronavirus", informó esta tarde el gremio.La organización sindical detalló que el reclamo de apertura de la negociación colectiva fue realizado a las tres cámaras patronales de la actividad el 24 de agosto último, y denunció "una actitud empresarial corporativa" para impedir "la firma de un acuerdo colectivo que implicó 20 días de arduas negociaciones".La paritaria convenida preveía un pago extraordinario y no remunerativo de 35 mil pesos en 7 cuotas mensuales y consecutivas de 5 mil pesos cada una entre septiembre y marzo próximos, la incorporación a los básicos de convenio de los 4 mil pesos otorgados como bono adicional por decreto oficial y de otros 2 mil pesos del acuerdo firmado el 27 de febrero último con las cámaras.De esa forma, el salario básico de convenio pasaría de 35.790 a 50.687 pesos, con presentismo incluido, para el personal comprendido en el convenio 130/75.A partir de una dura interna patronal en la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que encabeza Gerardo Díaz Beltrán y tendrá elecciones de renovación de autoridades el 2 de octubre próximo, las tres entidades empresarias se negaron a firmar ayer el acuerdo salarial en la cartera laboral.Ante la posibilidad de que el gremio -ya en alerta y movilización- decidiese inmediatas medidas de fuerza, Trabajo aplicó la conciliación obligatoria."Esta actitud corporativa empresarial se evidenció ayer en Trabajo, cuando las tres cámaras no concurrieron a la audiencia de firma del acuerdo. Es imposible tolerar esas conductas mezquinas, que priorizan los intereses económicos y se desentienden del vital significado del salario para los trabajadores", dijeron Cavalieri y el secretario de Prensa y Difusión de la Faecys, Angel Martínez.Los dirigentes acusaron de "abierta mala fe" a la CAME, a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y a la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca), y aseguraron que "la solidaridad no puede definirse -como procuran- como una concertación empresarial extorsiva o un mecanismo de bloqueo para denostar los salarios y la dignidad de los trabajadores y sus familias", añadieron.Cavalieri y Martínez ratificaron el estado de alerta y movilización del gremio y el plan de lucha aprobado "en defensa de un salario digno", y puntualizaron que "la Argentina y su coyuntura exhortan bajo los valores de la solidaridad y colaboración mutua y bien entendida a tender lazos entre los actores sociales para comprender de forma mutua que no existe trabajo sin dignidad".