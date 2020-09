Reservas del Banco Central siguen cayendo pese a las restricciones para el dólar

A pesar del endurecimiento de las restricciones cambiarias anunciadas la semana pasada y en un contexto en el que los bancos continúan sin vender dólares, las reservas del Banco Central siguen en descenso.De acuerdo con los últimos datos oficiales dados a conocer este miércoles por la autoridad monetaria, finalizaron la jornada en un rango de u$s 42.177 millones en bruto.En lo que va del mes, la merma equivale a unos u$s 665 millones, dado que a finales de agosto se ubicaban en u$s 42.842.A su vez, desde que se anunció la profundización del cepo el martes de la semana anterior, cayeron u$s 318 millones.Esa cifra se suma a los u$s 25 millones de los que se tuvo que desprender a lo largo del martes.En ese escenario, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, aseguró en declaraciones radiales que "todos los depósitos en dólares están en las reservas del Banco Central, separados para los ahorristas".