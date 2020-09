El dólar CCL y MEP suben por sexta jornada: El blue también subió $1

Bajo un clima de gran incertidumbre en otra jornada de virtual feriado cambiario para las operaciones de dólar ahorro, los tipos de cambio financieros anotaban su sexta suba en forma consecutiva este miércoles, alcanzado nuevos máximos y llevando la brecha a acercarse al 100%, mientras el mercado sigue monitoreando las intervenciones diarias del BCRA en medio de niveles preocupantes de sus reservas netas.



En un marco de gran volatilidad tras las recientes restricciones al mercado, el dólar Contado con Liquidación subía 0,8% a $148,65, lo cual deja una brecha del 96,3%.



En simultáneo, el dólar Bolsa aumentaba un 1,1% a $135,83, por lo cual la brecha se ubica en el 79,4%.



"En este contexto de elevada incertidumbre, y búsqueda de cobertura por parte de los operadores, los dólares financieros continúan sostenidos mientras se sigue de cerca la dinámica del ´super cepo´ que se interpreta como una herramienta para ganar tiempo", comentó un operador. Dólar Blue En un mercado con limitadas operaciones, el dólar blue subió $1 y alcanzó los $145 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.



El billete paralelo aumentó el martes $3, como reacción a las medidas lanzadas por el Banco Central, la AFIP, y la CNV para desalentar la demanda de dólares en el mercado oficial.



De esta manera, la brecha con el oficial mayorista llegó al 91,5%, luego de superar el miércoles pasado el 92%. El spread entre ambas cotizaciones alcanzó un máximo de 104% a mediados de mayo. Dólar oficial En el segmento oficial, y aún sin poder operarse en los bancos, el nuevo dólar solidario, que lleva el 30% del impuesto País y el 35% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, aumentó cinco centavos a $131,82, ya que el minorista -sin los impuestos- ascendió a $79,89, tres centavos más que el martes.



Por sexto día consecutivo, los bancos continúan sin brindar el servicio de venta de divisas por homebanking debido a que se encuentran reacondicionando los sistemas a las nuevas disposiciones oficiales. Tampoco se permitían por el momento transferencias en dólares, incluso desde cuentas a nombre de la misma persona.



En ese sentido, el Banco Central acordó el martes con la ANSES facilitarle a los bancos los datos necesarios para que puedan cruzar de manera automática la información de sus clientes con la de aquellos beneficiarios de planes sociales. Se espera que los sistemas comiencen a funcionar en los bancos en los próximos días.



En el BCRA son optimistas, y creen que podría volver a operarse el dólar ahorro este viernes, aunque en los bancos son más cautelosos y consideran que la situación recién se tenderá a normalizar la próxima semana.



"Esperemos que el viernes esté todo normalizado en todos los bancos, tanto transferencias, como la posibilidad de comprar dólar ahorro por homebanking", dijo este miércoles una fuente del BCRA a Ámbito.



En tanto, desde un banco de primera línea advirtieron durante la jornada que desde el BCRA aún no les habían facilitado el acceso a los datos de ANSES. "Lo que tiene que mandar el BCRA todavía no lo envió, solamente hay un comunicado por ahora. No tenemos fecha exacta restablecer las operaciones hasta que no contemos con esto". "Desde ya, ni bien el BCRA lo implemente, volvemos lo más rápido posible. Es nuestra intención", agregaron.



Por su parte, el dólar mayorista ascendió siete centavos a $75,72, acoplado al precio de regulación oficial que fija cotidianamente el Banco Central.



Fuentes privadas del mercado estimaron que el BCRA vendió unos u$s 10 millones aproximadamente. Las Reservas Brutas Internacionales del BCRA descendieron el martes u$s21 millones hasta los u$s42.227 millones.



La autoridad monetaria, junto con la CNV y la AFIP, endurecieron el martes de la semana pasada el acceso al mercado de cambios oficial para consumos en el exterior, compras de divisas para ahorro, operaciones cambiarias con bonos, y adquisición de divisas por parte de las empresas para cancelar deuda, en busca de resguardar las golpeadas reservas.