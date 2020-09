¿Conviene ahorrar en dólares?: Las recomendaciones de una economista

Economía BCRA informará sobre planes sociales para que bancos vuelvan a vender dólares

¿Conviene ahorrar en dólares?

"Pseudo-corralito"

Economía BCRA aseguró que no hay impedimento para que los bancos vendan dólares

"El dólar se encareció desde diciembre pasado por este impuesto PAIS de emergencia que tendrá vigencia por el lapso de cinco años y probablemente se vuelva a prorrogar. Y ahora se le agrega un 35% de percepción sobre la compra de la moneda extranjera", explicó ala economista María José Quinodoz al dar cuenta que el anuncio "nos shockeó a todos" y que "lo negativo es que impacta de lleno sobre todos los bolsillos".En ese sentido, rescató el caso de "los emprendedores que por la pandemia, la única ventana de venta que tienen es a través de redes sociales y tiendas online; los que publicitan para visibilizar su producto caen en este 35% más que deben trasladar a su precio o resignar parte de su ganancia".Y agregó que "para las tiendas de e-comerce el impuesto PAIS debería estar alcanzado en un 8%, pero la mayoría de las tarjetas de crédito de las entidades bancarias cobran el 30%; y reclamar esa diferencia es un trámite administrativo y burocrático, tras el que finalmente no nos devuelven ese dinero".Quinodoz resaltó que "no se toma como referencia el tipo de cambio oficial porque ya no es de referencia para ninguna de las operaciones porque no podemos acceder"."Se restringirá el acceso a esos beneficiarios al mercado oficial de cambio", comentó.Consultada a Quinodoz qué hacer con los ahorros, ésta refirió que "la decisión de inversión depende del horizonte de inversión, es decir, el plazo y para qué los queremos"."Si querés los 200 dólares para irte de vacaciones al exterior el año próximo, ¡compralos! Pero si los necesitas para comprar una casa, por ejemplo, hay otras oportunidades de inversión con una entrega inicial de pesos y la financiación en pesos actualizable por el índice de la construcción o la evolución dela bolsa de cemento", indicó."Pero si uno es comerciante y tiene un bien o insumo principal que vende, hay que resguardarse en eso que uno comercializa porque después, en el trueque uno también pierde", recomendó.Quinodoz apuntó a la compra de dólares "para guardarlos debajo del colchón", pero "no para cambiarlos el viernes, porque hay una gran volatilidad y no conviene"."Se habla mucho de un pseudo-corralito que también genera mucha incertidumbre. Pasa que hay bancos sobre los que si yo quiero sacar dinero de la caja, necesito un turno que en algunos casos, me lo dan a 15 días. Y eso es una restricción al acceso a la moneda", apuntó la especialista."Hay muchas consultas de comerciantes sobre si se endeudan o compran dólares, o si se llevan el dinero a Uruguay, porque hay inversores de todo tipo de montos, y la incertidumbre es muy grande porque esto nos atravesó a todos", reconoció Quinodoz.