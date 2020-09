BCRA informará sobre planes sociales para que bancos vuelvan a vender dólares

El Banco Central (BCRA) informó que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) le enviará la información necesaria a los bancos para validar los datos de quienes reciben un programa de asistencia a cargo del organismo, de manera que se pueda reanudar la venta del dólar ahorro a las personas habilitadas en los próximos días.



A partir de este acuerdo, las entidades financieras ya no tendrán que consultar uno a uno los casos en la página web de la Anses para obtener la certificación negativa y realizarán ese proceso de manera directa en la base de información del BCRA.



"La Anses compartirá la información con el BCRA dentro del marco de un acuerdo de colaboración que resguarda la privacidad de la información", señalaron el BCRA y la Anses en un comunicado conjunto.



Al respecto, fuentes del BCRA confirmaron que el mecanismo tendrá garantizada la protección de datos de las personas, ya que los bancos no van a tener acceso a la base de Anses ni van a poder identificar el motivo por el que la persona podría no estar habilitada para la compra de dólar ahorro.



"Esperemos que para el viernes ya esté todo normalizado", confiaron a Télam fuentes de la autoridad monetaria que preside Miguel Ángle Pesce.



Desde el martes pasado, los bancos no tienen disponible la posibilidad de concretar operaciones de compra de moneda extranjera en sus homebanking, así como de transferencias entre cuentas.



En las entidades bancarias aseguran que esta situación de debe a que no cuentan con la información para verificar en forma inmediata si el potencial cliente recibe o no un plan social, un nuevo criterio de exclusión para hacer uso del cupo de US$200 por mes.



La Anses había informado ayer que la base de datos de titulares de planes de asistencia por el Covid, como el IFE y el ATP, o de asignaciones universales está disponible a través de un link en una página web, pero que deben consultarse individualmente, lo que los bancos consideraron insuficiente para una operación de carácter masivo.



Con los cambios anunciados esta tarde, los bancos no tendrán que consultar en la página de Internet de la Anses para obtener esa certificación, sino que lo harán contra la base de información del BCRA.



Asimismo, el Central informó que eliminará la validación que disponía la Comunicación A7105 para las transferencias que se cursan entre cuentas, de modo que puedan normalizarse mañana mismo, luego de una semana de demoras.



El martes pasado, a través de la comunicación "A" 7105, el Central determinó que no podrán comprar ni realizar transferencias de dólares los titulares de planes sociales, los que no tengan ingresos declarados y los cotitulares de cuentas en moneda extranjera.



"Las entidades financieras deberán realizar una consulta en la página de Internet de la Anses de la que resulte una certificación negativa denegada por contar la persona con ingresos propios por estar en relación de dependencia, ser beneficiaria de haberes previsionales o ser trabajadora autónoma, monotributista o de casas particulares", detalló el Central en la comunicación.



Ante este escenario, los bancos pidieron a la Anses la base de datos de quienes tienen un plan social para cruzarla con sus clientes, pero el organismo que dirige Fernanda Raverta se negó a hacerlo.



"Lo que nos dice Anses es que tiene una página donde se puede acceder caso a caso. Me tenés que dar tu CUIL, entrar a la página, obtener un captcha de cuatro o cinco letras y la Anses te responde. Eso es imposible hacerlo en uno a uno", había manifestado esta mañana el presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), Claudio Cesario.



En las últimos horas los bancos habían empezado a diseñar un mecanismo de turnos online, que les diera tiempo de solicitar la información en la Anses respecto a si el potencial comprador percibe algún tipo de ayuda y, en un período de 48 horas, notificarle si estaba en condiciones de comprar dólares.



Sin embargo, con los cambios informados anoche, el mecanismo finalmente no sería necesario de aplicar.