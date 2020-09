Canadá busca profesionales argentinos: cómo anotarse y cuáles son los sueldos

Cómo anotarse para trabajar en Canadá



Cuáles son los requisitos



Qué perfiles profesionales se buscan



Otros puestos muy demandados por Talent Montreal:



Las oportunidades de Express Entry

Qué profesiones se buscan



En medio de la pandemia del coronavirus, el gobierno de Canadá busca atraer profesionales formados en la Argentina. La demanda de trabajadores es para cubrir puestos en el área de tecnología de la información (IT) por un año, con sueldos que varían entre los 68 mil ($323.132) y 80 mil dólares canadiensese ($380.156) por mes.La convocatoria se abre todos los años y para todos los países del mundo. No obstante, para los argentinos, existe la opción de ir a trabajar y estudiar en Canadá por un período de 12 meses, de los cuales los primeros 6 meses son dedicados al estudio sumado a un trabajo de hasta 20 horas semanales, mientras que el segundo semestre está dedicado solo a trabajar.Además, Canadá ofrece un programa llamado Express Entry para que personas de diferentes partes del mundo puedan obtener la residencia. Sin embargo, para lograr la oportunidad de vivir en dicho país del norte uno de los requisitos es poseer alguna de las profesiones que el gobierno canadiense exige a los inmigrantes.La única manera de aplicar a la International Experience (Working Holiday) Canadá para aquellos que cuentan con pasaporte argentino es a través de una institución designada por el gobierno canadiense. Los trabajos y estudios, radicados en Montreal, están disponibles en la página web de Talent Montreal.Tener entre 18 y 35 años.Contar con pasaporte argentino válido por al menos un año y medio desde que se presenta la aplicación. Tener residencia permanente en Argentina.Obtener un certificado policial de todos los países donde hayas vivido por más de 6 meses. Por ejemplo, si hiciste la Working Holiday Australia o Nueva Zelanda, se necesita presentar el certificado.Contar con un seguro médico durante toda tu estancia.Demostrar al menos CAD 2,500 ($142.566) al momento de llegada a Canadá mediante un extracto bancario.Desarrolladores de software y desarrolladores de Java.Net: Los desarrolladores deben dominar la programación con React.js, Node.js, AngularJS, MongoDB y Javascript. Son claves para las organizaciones hoy en día. Un profesional de estas características puede convertirse en un desarrollador full-stack. Según el sitio de sueldos Glassdoor, el sueldo promedio anual de un desarrollador Java es CA$68 mil.Ingeniero DevOps: Son aquellos profesionales de la Tecnología de la Información (IT) que trabajan con desarrolladores de software, operadores de sistemas (SysOps) y otros especialistas de IT de producción para supervisar las publicaciones de códigos.Científicos de datos: La ciencia de datos es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas. Debe dominar los lenguajes R y Python, ciencia de datos, Machine Learning y minería de datos.Scrum Master: El puesto requiere un líder para la gestión ágil de proyectos. Deben tener habilidades en metodología Agile, Kanban, JIRA, gestión de proyectos de software, SQL. Según el sitio de sueldos Glassdoor, el sueldo promedio anual de un profesional Scrum Master es CA$ 80 mil.Analista QAGame performance managerCloud AnalyticsAzure DevOpsProgramadores de videojuegos y de sistemasArquitecto de sistemasLos requisitos que exige el programa Express Entry -que existe desde 2015- se encuentran en la página oficial del Gobierno de Canadá, a la que se puede acceder en el siguiente link: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/works.html No es necesario estar en aquel país para comenzar el proceso de solicitud. Se puede comenzar a llenar las solicitudes en cualquier momento.Una vez dentro de la página para inscribirse en la Express Entry se debe crear un perfil y llenar una serie de datos, que van desde la información personal, hasta el nivel de educación, experiencia laboral y profesional y, por supuesto, habilidades lingüísticas. También, se deberá especificar en uno de los ítems la razón por la cuál la persona solicitante desea vivir en Canadá.Una vez completados los datos, el país realiza un proceso de selección donde se analizan todos los datos enviados por los que se inscribieron en el programa. Los que sean elegidos podrán vivir y trabajar en Canadá con un permiso de residencia permanente.El trámite, en total, puede llegar a durar unos seis meses, según consigna la página especializada en empleos Trabajar por el mundo.Gerentes financieros, de comunicaciones y otros servicios empresariales.Gerentes comerciales y de radiodifusión.Directores financieros.Directores de recursos humanos.Gerentes de compras.Seguros, bienes raíces y gerentes de intermediación financiera.Gerentes de servicios de salud.Gerentes de producción en recursos naturales y pesca.Gerentes de manufactura.Auditores y contadores financieros.Analistas financieros y de inversión.Agentes de valores, agencias de valores de inversión.Otros agentes financieros.Supervisores, trabajadores de las finanzas y de seguros.Encargados de la construcción.Gerentes de construcción de casas y de renovación.Administradores de propiedades.Técnicos y mecánicos de instrumentos industriales.Analistas y consultores en Sistemas de información.Analistas de bases de datos.Administradores de datos.Ingenieros de software y diseñadores.Programadores informáticos y desarrolladores de medios interactivos.Técnicos de red informática.Ingenieros civiles.Ingenieros mecánicos.Ingenieros eléctricos y electricistas.Ingenieros del petróleo.Ocupaciones profesionales en publicidad, marketing y relaciones públicas.Tecnólogos y técnicos en ingeniería mecánica.Estimadores de construcción.Catedráticos y profesores universitarios.Educadores y asistentes de la primera infancia.Traductores e intérpretes.Geocientíficos y oceanógrafos.Psicólogos.Inspectores de salud pública y medio ambiente y salud y seguridad ocupacional.Coordinadores y supervisores en enfermería.Enfermeras registradas y enfermeras psiquiátricas registradas.Médicos especialistas.Médicos generales y médicos de familia.Dietistas y nutricionistas.Audiólogos y patólogos del habla-lenguaje.Terapeutas ocupacionales.Terapeutas respiratorios y técnicos cardiopulmonares.Tecnólogos en radiación médica.Ecografistas médicos.Auxiliares de enfermería.Ocupaciones paramédicas.