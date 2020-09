Shell se sumó a YPF con suba en combustibles: "Hay una gran inactividad"

Los precios de Shell:

"Aumentaron los combustibles; esta vez fue sorpresivo el incremento. Suma un segundo aumento en el último mes que anda en el orden del 8,5 %, para el interior del país, en casos como Paraná. En otros lugares, con los dos aumentos ronda el 10 %. En Rosario, por ejemplo, en esta oportunidad se aumentó un 5 %. De manera tal que se va 'suavizando la diferencia' de precios que había en los distintos lugares del país", relató aCreemos que en el margen de semejante lógica de daño económico, no entendemos que esto sea superador, sino por el contrario, no creo que YPF resuelva sus problemas de caja, con un aumento de combustible, ni que lo pueda hacer en estos términos"., destacó agregando que al comienzo de la pandemia "habíamos caído muchísimo como todo el país, hubo una recuperación, se llegó al 70 % de las ventas previas a la pandemia, aunque después cayeron nuevamente, reitero, estamos en entre un 40 y un 50 % menos de ventas".El volumen de venta de los combustibles Premium se derrumbó en forma tremenda. Por eso me parece relevante hablar del precio de la súper y el gasoil, porque con los Premium se generó un daño importantísimo. La gente paga mucho con tarjeta de crédito", describió.Elonce.com.