El documento señala que la reestructuración de la deuda externa podría dar algo de alivio a la situación, pero aclara: "Las tensas cuentas fiscales del Gobierno limitan su capacidad para respaldar al sector empresarial".



En un tramo del documento, Moody's analiza a algunas de las empresas que ingresan dentro de sus calificaciones crediticias: "Los precios débiles y la demanda de combustible reducirán la generación de flujo de efectivo para YPF y PAE, incluso después de recortes de costos y gastos de capital. Se mantendrá la generación de flujo de caja positivo para el productor de gas natural Tecpetrol, que está aprovechando altos márgenes y menor gasto de capital en 2020 para pagar la deuda. Las ventas de nafta y diesel han comenzado a recuperarse, pero la producción de petróleo y gas ha disminuido", indican.



Por otra parte, desde la calificadora destacan que las energéticas enfrentarán un período de escasez al menos hasta 2022. "Argentina no tiene una cartera significativa de nuevos proyectos de generación de energía, por la escasa demanda para capacidad de energía adicional y menor actividad económica. Las ganancias continuarán cayendo para los servicios públicos de electricidad y gas en 2021, borrando sus ganancias de 2017-18, y las tarifas permanecerán congeladas hasta al menos el final de 2020, retrasando las mejoras en las ganancias o la recuperación futura de costos", proyecta el informe. Y añade: "Las necesidades financieras del sector para 2021-22 en adelante implicarán principalmente el refinanciamiento tanto de los próximos vencimientos de la deuda a corto plazo como de vencimientos significativos a largo plazo".



El documento también manifiesta preocupación por el congelamiento de precios al sector telecomunicaciones, dado que Telecom es una de las compañías a las cuales Moody's sigue y califica. Respecto de Aeropuertos Argentina 2000, señalan que "el tráfico aéreo no se recuperará a niveles anteriores al covid hasta, al menos, finales de 2022, lo que afectará las métricas financieras y la liquidez de la empresa".



Una de las cuestiones que agudiza el problema del financiamiento de las compañías argentinas es que entre las últimas normativas del Banco Central aparece un ítem que indica que las empresas que registren vencimientos de capital entre el 15 de octubre y el 31 de no podrán acceder al dólar oficial por un monto que supere el 40% de los vencimiento, por lo que el resto deberá ser refinanciado con una vida promedio de al menos dos años (excluye a empresas que requieran menos de u$s1 millón).



Al respecto, Martina Gallardo Barreyro, senior analist de Moody's, respondió a este medio: "El impacto es negativo, porque obliga a las compañías a refinanciar vencimientos que de otra forma hubieran podido refinanciar en términos más amigables, o incluso pagar".



El miércoles, la consultora local Delphos Investment había señalado en un informe respecto de esto último: "Este tipo de disposición parecería ser más costosa que beneficiosa, ya que las obligaciones negociables con cotización pública no implican vencimientos significativos y, por lo tanto, dadas las condiciones técnicas de mercado actual, ponen en jaque los logros obtenidos anteriormente en relación al canje de deuda. Además, se ponen en riesgo las posibles renegociaciones de deuda de las provincias, las cuales en muchos casos ya se encuentran cerca de concretarse".

Delphos agrega luego: "En relación a las empresas perjudicadas, destacamos dos casos. Banco Hipotecario, que enfrenta vencimientos de capital por alrededor de u$s280 millones el 30/11 de este año, e IRSA, con u$s181 millones para el 15/11".



Ámbito.com.