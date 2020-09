Básico de $50.000 para empleados de comercio: "Ronda la Canasta Básica"

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) anunció que acordó con cámaras empresariales un incremento de su salario básico de convenio, que subirá de $35.790 a $50.687, pero la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) negó que se haya firmado un acuerdo., comunicó ael secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, Daniel Ruberto, al confirmar que el aumento deberá ser abonado a los trabajadores "con el sueldo de septiembre".Ante la repercusión que tuvo el aumento, dado que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) negó que se haya firmado un acuerdo, el sindicalista argumentó: "Muchos empleados de comercio vienen de percibir el 50% por el Estado nacional y el 25% por su patrón; además, aún hay actividades que no están habilitadas como en los shopping y centros comerciales"., justificó. Es que según informó el Indec, e costo de la Canasta Básica Total se incrementó 2,1 por ciento, con lo cual una familia necesitó de 45.478 pesos para no quedar debajo de la línea de la pobreza.Respecto a las ventas durante el aislamiento, el gremialista reconoció que "se redujeron en indumentaria, calzado, regalería, y también en supermercados". Mientras que "en corralones y casas de electrodomésticos se mantuvieron"."La situación económica es muy débil, con amenazas de empresas que se quieren ir", apuntó Ruberto al tiempo que aclaró que en Paraná, "no se registran despidos, sí consultas por arreglos por desvinculaciones de personal"."Se dan retiros voluntarios, acuerdos particulares por una cifra y en las que el sindicato no puede intervenir", comentó al respecto."Se genera una caja de pandora a presión porque hay comercios que no venden. Pero está planteada la prohibición de despidos y rige el pago de la doble indemnización", comunicó e insistió que "el sindicato está peleando por el horario corrido de atención al público".