"Este gobierno no va a devaluar", dijo la titular de la AFIP

"Este Gobierno no va a devaluar y puede evitarlo porque existen regulaciones cambiarias, de lo contrario sería el mercado quien lo decide", afirmó hoy la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.



La economista dijo que las medidas adoptadas en materia cambiaria "garantizarán" la estabilidad de las variables macroeconómicas.



"Las medidas que tomamos, lejos de generar todos los males como dicen algunos, nos permiten garantizar cierta estabilidad de todas las variables macroeconómicas", sostuvo Marcó del Pont en declaraciones radiales.



Marcó del Pont, quien como presidenta del BCRA aplicó el cepo cambiario en 2011 semanas antes del inicio del segundo mandato de Cristina Kirchner, dijo que la alternativa que podría haberse aplicado era una devaluación.



Pero explicó que "como se probó en el pasado no lejano, una devaluación se traslada a precios, afecta los salarios y la inflación".



Sostuvo que "el bimonetarismo es un tema histórico, un sesgo estructural de los argentinos. Argentina es uno de los países donde más se ahorra en dólares per cápita".



"Tiene que ver con la inestabilidad del país y la falta de instrumentos de ahorro en pesos que mantengan su valor. Tenemos que trabajar en ese sentido", dijo la funcionaria.



Sobre la ampliación de la moratoria, señaló que existe "gran expectativa porque se acumuló mucha deuda en el primer semestre de este año, por eso la moratoria se amplió respecto de la moratoria anterior".



"Creemos que en un contexto donde se está haciendo un esfuerzo del Estado donde consolide este incipiente crecimiento es fundamental liberar a las empresas y a las personas humanas de la carga que tienen con el fisco", indicó.



Dijo que se trata de una moratoria "amplia y generosa, con posibilidades de financiar deudas hasta 10 años, con una tasa de interés fija baja. La adhesión comenzó hoy a las cero y ya tenemos más de 3.000 empresas inscriptas, lo vemos con mucho optimismo".



"Esto se da en un contexto de una lógica integral de la política económica que está llevando adelante el Gobierno nacional y con la que se busca privilegiar todos los instrumentos que promuevan la recuperación del empleo", indicó.