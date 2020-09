Cerraron las inscripciones para el segundo sorteo de créditos Procrear

Este jueves 17 de septiembre, a las 12 horas, cerró el segundo corte de inscripciones para las líneas Procrear Mejoramientos Microcréditos y Procrear Mejoramientos Refacción.

Quienes hubiesen llenado el formulario online hasta esa hora, y superen los procesos de validación establecidos por el programa, quedarán habilitados para participar del próximo sorteo, cuya fecha será anunciada en los próximos días. Las inscripciones a las líneas Mejoramientos y Refacción continúan abiertas para todo aquel que quiera inscribirse.



Procrear Mejoramientos Microcréditos ofrece un monto de $50 mil para la compra de materiales que faciliten la ejecución de obras destinadas a solucionar problemas de filtraciones, pisos, carpinterías, instalaciones y pintura, entre otros. Mediante esta línea se otorgarán un total de 120 mil microcréditos a pagar en 5 años a una tasa fija de 24%.



Los créditos personales de Procrear Mejoramientos Refacción permiten no sólo adquirir materiales, sino también contratar mano de obra para refacciones generales que mejoren las condiciones habitacionales de las viviendas, tales como terminación de núcleos húmedos y aislaciones, entre otras. En este caso está previsto que se entreguen 70 mil soluciones de $100 mil, $250 mil y hasta $500 mil, a pagarse entre 10 y 15 años a una tasa fija del 24%.



Los requisitos para postularse a ambas líneas son similares: residir en un inmueble con algún grado de déficit cualitativo, se trate del titular o de un inquilino que lo alquile; tener entre 18 y 68 años; ser argentino natural o por adopción o extranjero con residencia permanente y contar con DNI actualizado; demostrar ingresos en el grupo familiar de entre 1,5 y 8 salarios mínimos, vitales y móviles (entre $25.312,50 y $135 mil al día de hoy), provenientes de trabajos formales, jubilaciones o pensiones; no encontrarse inhibido; y no registrar antecedentes financieros desfavorables durante el último año.



Cabe recordar que el 18 de agosto se había realizado el corte de la primera etapa de inscripciones, superándose las 160 mil solicitudes. De ellas, finalmente 34 mil fueron sorteadas 10 días después, quienes, tras superar las validaciones correspondientes, no hayan resultado sorteados o sorteadas, serán incluidos en la nómina de participantes para este segundo sorteo. También podrán, eventualmente, solicitar una modificación de la línea a la cual se inscribieron.