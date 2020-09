Gremio de Comercio anunció un acuerdo salarial, pero cámara empresaria lo negó

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) anunció que acordó con cámaras empresariales un incremento de su salario básico de convenio, que subirá de $35.790 a $50.687, pero la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) negó que se haya firmado un acuerdo.Según el sindicato, se trata de una suba del 41,6%, "lo que implica una significativa recomposición remunerativa de los ingresos que empezaron a percibirse este año", dijo el gremio en un comunicado y precisó que este aumento se hará efectivo a partir de septiembre.Remarcó que las partes se comprometieron a reunirse nuevamente en enero 2021 con la intención de reanudar las negociaciones en función de la evolución de la inflación, y de acuerdo con las variaciones económicas que pudieran afectar las distintas escalas salariales.Luego de que el gremio asegurara que se llegó a un entendimiento, la CAME emitió un comunicado en el que sostuvo que "no se firmó ninguna paritaria de comercio".En cambio, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), Armando Cavalieri, resaltó el acuerdo alcanzado "en este difícil momento que atraviesa nuestro país debido a la pandemia, donde el comercio sin duda ha sido una de las actividades más afectadas".El acuerdo, según el gremio, contempla la incorporación a los salarios básicos la suma de $4.000 (otorgada mediante el Decreto Nacional 14/2020), y la de $2.000 (mediante acuerdo de Comercio del 27 de febrero del 2020).Además, se otorgará un pago extraordinario de $35.000, no remunerativo y de naturaleza excepcional, que será de aplicación a todas las empresas y establecimientos y a todos los trabajadores comprendidos en el ámbito del CCT 130/75, que se abonará en 7 cuotas mensuales y consecutivas.Esas cuotas serán de 5.000 pesos cada una, a pagarse en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020, y de enero, febrero y marzo del 2021.El Adicional Extraordinario pactado tributará los adicionales de presentismo.