Extienden la suspensión del cobro de comisiones para operar en cajeros

El Banco Central (BCRA) definió prorrogar hasta el 31 de diciembre la suspensión del cobro de todos los cargos para todas las operaciones en cajeros automáticos, como extracciones y depósitos de dinero o consultas de distinto tipo, más allá del importe o de que el usuario sea cliente o no de la entidad.



Esta es la segunda prórroga de suspensión de comisiones que fija el BCRA después de decretarse el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) el 19 de marzo, con el objetivo de facilitar la operatoria de los usuarios y evitar que tengan que enfrentar costos extra por operar en cajeros cercanos a su vivienda.



De esta forma, las entidades financieras no podrán cobrar cargos ni comisiones por cualquiera de las operaciones (depósitos, extracciones, consultas, etc.) efectuadas mediante todos los cajeros automáticos habilitados y operados por ellas en el país.



La medida abarca a todos los usuarios del sistema bancario, incluidos los pensionados, jubilados y beneficiarios de planes sociales en general, como Asignación Universal por Hijo (AUH) e Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).



Asimismo, continúa vigente la medida que establece que todas las entidades deben permitir montos de extracción por cajero automático como mínimo de $ 15.000 en el acumulado diario.



"Esto incluye a las extracciones realizadas tanto por personas humanas como jurídicas, con independencia de si son clientes o no de la entidad", detalló el BCRA en un comunicado.