Analizan un posible aumento en la tarifa de gas natural a partir de enero

Conexiones clandestinas



Desde Rengas informaron que esta evaluando un posible aumento en la tarifa del gas natural a parir de enero. "Creemos que a partir de enero habría una nueva tarifa para intentar componer el desfasaje en el precio que hubo que en este último tiempo", informó ael gerente de Redengas, Mario Luna.Y aclaró: "De todos modos al precio lo fija el gobierno nacional, hoy lo que esta dolarizado en el gas es la extracción en boca de pozo, a nosotros se nos traslada en pesos, pero el dólar influye en los insumos de mantenimiento"."En comparación a otros años el consumo de gas incrementó en las viviendas, de mayo a agosto fue entre un 10 y un 15 por ciento más respecto al 2019", aseguró Luna.En relación a la cantidad de personas que tienen el servicio en sus domicilios dijo: "En Paraná el gas natural abarca casi el 85 por ciento del territorio lo que equivale a de 60 mil usuarios. Además, hay 70 mil frentistas que tienen la red frente a su domicilio y aún no se han conectado".Además, indicó que se realizará una ampliación en la red de gas natural en la zona de calle Salvador Caputto y Tibiletti de Paraná.Luna también hizo referencia a las conexiones ilegales: "Trabajamos en relación al ilícito del hurto de gas. El problema de esto es la seguridad, las conexiones clandestinas no son hechas como corresponden".En este sentido explicó que se analizan posibles multas a los vecinos que realice una conexión clandestina."Para poder conectarse al gas la instalación debe estar aprobada, eso tiene un valor de 70.000 pesos aproximadamente y a ese importe se le suman diversos cargos de mantención", detalló.Y continuó: "En las próximas semanas se pondrá en marcha el programa Procrear Gas donde le gobierno financiará un porcentaje del valor de la conexión".En relación a las pérdidas de gas, el gerente manifestó que "A través de un plan sistemático que realizamos recorremos la red de distribución, que son 950 kilómetros de rede en Paraná y se encuentran a razón de dos o tres fugas por kilómetro"."Hay una zona de la red que denominamos comercial donde no existe espacio verde en la vereda, y son alrededor de 200 kilómetros. Allí se controlan todos los años las conexiones", dijo.El resto de la red, que son 750 kilómetros, "se divide en cinco partes y se recorre cada sector cada cinco años", destacó."La mayoría de las fugas se deben a pérdidas en los reguladores, es un arreglo que lo tiene que hacer el propietario. En este momento resulta dificultoso que los propietarios quieran realizar junto a un matriculado la reparación", sumó.