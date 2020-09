Bloquean compra de US$200 a quienes tienen planes sociales o créditos congelados

Las nuevas medidas del Banco Central impiden el acceso al dólar a los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y otros planes sociales y a quienes tengan créditos hipotecarios y alquileres congelados. Así extiende a estos sectores la prohibición que ya regía para los que recibieron ayuda estatal durante la cuarentena, como los monotributistas que accedieron al crédito a tasa 0% por parte de la AFIP o a los directivos de empresas que entraron al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para que el Estado se haga cargo de hasta el 50% de los salarios privados.La idea de impedir que los beneficiarios de planes sociales compren dólares venía siendo analizada dentro del Gobierno desde hace dos meses. Hace un mes el presidente Alberto Fernández habló públicamente del tema. "Mucha gente que recibe el IFE lo convierte en dólares, no para especular sino para que no se deteriore el ingreso", aseguró.En agosto 5 millones de personas habrían comprado dólar ahorro y así se llevaron US$ 940 millones. Hay 9 millones de personas que cobran el IFE. Buena parte de ellos reciben el bono de $ 10.000 y compran dólares para luego venderlos en el mercado blue y hacer una diferencia de hasta $ 5.000, según las cotizaciones que regían antes de la entrada en vigencia del recargo del 35% sobre el dólar turista o solidario.: primero cobraban los $ 10.000, compraban US$ 95 en el banco a $ 9.785 (a una cotización de $ 103 con el impuesto PAIS incluido) y lo vendían en el mercado blue a $ 128, con lo que embolsan $ 12.160. Con ese dinero volvían al banco, compraban los otros US$ 105 que el cupo les permitía y los volvían a vender en el blue. AsíAdemás, la autoridad monetaria estableció que. Y lo mismo ocurre para quienes tengan un crédito prendario que se actualiza por Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y que también haya sido congelado.Mientras se mantenga el congelamiento se mantendrá la prohibición de acceso al mercado.