Guzmán: El objetivo de "encarecer" el dólar ahorro "es dejar de perder reservas"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que las medidas anunciadas por el Banco Central en materia cambiaria apuntan a encarar el problema de "manera integral", que el objetivo es "dejar de perder reservas" para luego abordar un proceso de acumulación y "una vez que la Argentina tenga un frente fortalecido", transitar "hacia otro esquema de regulación"."La estabilidad cambiaria es un activo para toda la economía", subrayó esta tarde Guzmán, tras lo cual señaló que "prohibir el dólar ahorro no es la solución, eso era una medida para aguantar, eso era ir a encarar un solo problema de forma aislada. Este Gobierno quiere encarar el problema de manera integral".Agregó que a esto se sumaron medidas para facilitar "la entrada de capitales eliminando el parking tanto para la entrada de dólar MEOP como de dólar CCL"."En lo inmediato estas medidas se tienen que entender, por eso seguramente hay cierta ansiedad y nosotros buscamos disipar las dudas. En los primeros meses esperamos que frene el drenaje de reservas, luego, más adelante, buscamos que se empiecen a acumular reservas. El objetivo, para empezar, es dejar de perder reservas, para luego acumular y una vez que la Argentina tenga un frente fortalecido, ahí si buscaremos transitar hacia otro esquema de regulación de la cuenta de capital", subrayó.Respecto al comportamiento del dólar informal, que ayer cerró en torno a $145, el ministro dijo que el Gobierno "no observa al dólar blue como un tipo de cambio de referencia para los precios".En ese sentido, el ministro subrayó que "por razones de demanda enfrentaba la pérdida de reservas por dólar ahorro y por el hecho de que las empresas que tienen una deuda financiera en dólares, que creció brutalmente, no tenían incentivo a refinanciar esas deudas en dólares tomando prestado dólares".