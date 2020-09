Empresas que pidan más de US$ 1 millón al mes para deudas tendrán restricciones

Economía Cómo pagar Netflix y Spotify sin perder el cupo para el ahorro

Los límites a la compra de dólares en el mercado mayorista para cancelar deudas financieras afectarán solo a 10 empresas, cuyos vencimientos de aquí a diciembre superan el límite de US$ 1 millón mensuales fijado por la autoridad monetaria, explicó el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce.A esas empresas se les pidió que presenten hasta fin de mes un plan de reestructuración de los vencimientos del próximo semestre, y se les comunicó que podrán acceder en el mercado oficial hasta al 40% del total adeudado, aunque el resto deberán renegociarlo."Estamos hablando de diez empresas con vencimientos de Obligaciones Negociables de aquí a diciembre de más de US$ 1 millón al mes. Aquí no hay ninguna pyme", aseguró Pesce en una entrevista con Radio con Vos, en la que sostuvo que lo que se está pidiendo es que "las empresas colaboren y posterguen pagos hacia el futuro".En ese sentido, destacó que no habrá límite alguno para la importación de bienes o servicios necesarios para la producción local y que tampoco habrá ninguna pyme afectada por la medida."No le estamos diciendo a las empresas 'reestructuren o vayan al mercado de bonos a buscar divisas'. Le estamos pidiendo a un grupo de empresas sofisticadas y con larga experiencia en el mercado de capitales que reestructuren una parte de los vencimientos de capital del próximo semestre, del mismo modo que hicieron otras en los últimos meses", afirmó el presidente del Banco Central.Al respecto, Jorge Carrera, vicepresidente segundo del BCRA, sostuvo que en los últimos meses muchas empresas tomaron deuda en pesos, dada la política de la entidad de bajar las tasas en el contexto de la pandemia, y, con esos pesos, compraron dólares para pagan deudas contraídas en los últimos años.Según Pesce, el pedido a las empresas ocurre luego de que durante el gobierno anterior se impulsara al sector privado a endeudarse en el exterior, "en lugar de desarrollar el mercado de capitales local"."Las empresas privadas aumentaron en US$ 20.000 millones su endeudamento entre 2016 y 2019, un crecimiento del 84%, y ahí es donde pagamos ahora las consecuencias porque la deuda empieza a vencer en un mercado de cambios estresado", detalló Pesce.