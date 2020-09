Cómo pagar Netflix y Spotify sin perder el cupo para el ahorro

Paso a paso para pagar Netflix, Spotify y Amazon Prime Video en pesos:

Netflix sugiere también pasar a una tarjeta nacional. La recomendación dice textual:



El pago de servicios digitales de empresas extranjeras consume parte del cupo mensual de compra de dólar ahorro; sin embargo, en algunos casos, estos abonos mensuales se pueden pagar en pesos y para eso se deben seguir unos sencillos pasos.Con el nuevo esquema para la compra de dólares, los consumos efectuados en moneda extranjera y los gastos en el exterior surgen varios interrogantes sobre cómo afectará esta medida del Banco Central (BCRA) y la AFIP a la vida cotidiana. Una de las principales dudas es qué pasará con la contratación de servicios de streaming como Netflix y Spotify.Desde hoy, todas las operaciones realizadas en divisas extranjeras afectarán al cupo de US$200 mensual para cada contribuyente puede comprar como dólar ahorro. Además, estos servicios, que ya eran gravados con el 8% del impuesto PAIS, ahora estarán sujetos a la alícuota del 35% a cuenta de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales.Es decir que el pago de servicios digitales de empresas extranjeras como Netflix, Spotify, Amazon Prime Video, Apple Music, Gmail, Dropbox, entre muchos otros, consume parte del cupo mensual de compra de dólar ahorro -para atesoramiento-. Sin embargo, en algunos casos, estos servicios se pueden pagar en pesos y para eso se deben seguir unos sencillos pasos.Los servicios de streaming tienen diferentes modalidades de cobro. Si bien se puede pagar directamente a las empresas mediante tarjetas de crédito o débito, en algunos casos, las contrataciones de estos abonos mensuales se pueden hacer desde las tiendas de aplicaciones de Google Play o App Store (Apple). Si se eligió la segunda opción no se podrá evitar pagar los consumos en dólares y estos limitarán el cupo de compra de divisas.Aunque Netflix, Spotify y Amazon Prime Video cobran en pesos en la Argentina, algunos emisores de tarjetas de crédito y débito procesan la transacción en dólares al valor del día y computan el impuesto PAIS del 8%. Para que ese monto sea tomado en pesos se debe reclamar al procesador de pagos (la entidad que emitió el plástico) o realizar la gestión de manera online desde la plataforma de cada servicio:Llamar a atención al cliente de la tarjeta de crédito.Actualizar los datos de facturación si es necesario.Comprobar en el resumen de tarjeta que el cambio se efectuó, de lo contrario se debe realizar el reclamo correspondiente.Vale recordar que esta gestión no se puede realizar si se contrató algunos de estos servicios de streaming desde el App Store o Google Play. En ese caso se seguirá pagando en dólares y se reducirá el cupo mensual de US$200.Además, existen otras excepciones al recargo como la compra de libros (en cualquier formato), la adquisición de medicamentos y los gastos referidos a prestaciones de salud, el uso de plataformas educativas o software dedicado a ese fin no está alcanzado por la percepción del 35%.(La Nación).