El canje de deuda bajo legislación local "cerró con una adhesión del 99,41%"

A comienzos de septiembre, el Gobierno había anticipado que el cierre temprano de la propuesta había alcanzado el 98,8% de la deuda emitida bajo ley Argentina.



En un contacto que mantuvo con la prensa esta tarde, Guzmán dijo que la resolución del tema de la deuda -tanto en el plano internacional como en el local- "no resolvía todos los problemas".



El ministro respondió de esta forma a una consulta de la prensa sobre la situación que existe en el mercado cambiario a pesar el acuerdo alcanzado con los acreedores.



"Siempre dijimos que no hay que celebrar. Hemos resuelto un problema que fue parte de un problema mayor que fue el colapso de un modelo económico, que terminó en una crisis macroeconómica mayúscula, con tres corridas cambiarias entre abril de 2018 y diciembre de 2019", sostuvo en referencia a la herencia recibida del gobierno de Mauricio Macri.



El ministro agregó, en ese sentido, que "la deuda era un tema a resolver, así como ahora se resolvió la parte del sector público, a la que se debe incluir la deuda del sector privado, para que se establezca una dinámica de financiación que la Argentina pueda sostener".



"Nosotros sabíamos que la deuda no resolvía todos los problemas", enfatizó, tras lo cual subrayó que por eso "es muy importante que la Argentina no vuelva a entrar en ciclos de sobreendeudamiento".



Télam.