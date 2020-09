"Gran preocupación" de agencias de viajes ante las nuevas medidas del gobierno

"Creemos que tiene un impacto negativo muy alto en la confianza para las inversiones en nuestro país y en particular en la industria turística que está atravesando globalmente la mayor crisis de su historia" debido a la pandemia de coronavirus, indicó el FACVE en un comunicado.



"Llevamos más de seis meses de inactividad y las proyecciones de reactivación son muy sombrías considerando los tiempos que se estiman para que exista una vacuna; pero adicionalmente nuestro país ha perdido el horizonte de recuperación y está inmerso en una crisis política, económica y social que agrava la situación del sector", agregó la entidad.



En este sentido, indicó: "Si otro fuera el contexto, creemos que la Argentina tendría una oportunidad de posicionarse en la nueva forma de viajar y hacer turismo que no debemos desaprovechar".



"Pero para eso, y considerando que las proyecciones de todas las entidades prestigiosas del mundo revelan que la reactivación llevará entre dos y cuatro años, necesitamos que el Gobierno atienda con mayor profundidad las necesidades de nuestro sector", resaltó el comunicado.



Detalló que "antes de las actuales medidas, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) estimaba una pérdida de US$ 25.600 millones y 882.000 puestos de trabajo en Argentina".



"Para paliar esto necesitamos que el Gobierno lidere una coordinación regional para que retomen los viajes y que genere el contexto macroeconómico adecuado que e

stimule el intercambio de turistas y las inversiones que tendrá que hacer la industria durante este período de alta criticidad", completó la entidad.

NA