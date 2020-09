El dólar blue tocó otro récord a $145 y el dólar ahorro superó los $131

Economía Economía dice que el aumento del dólar no se debe trasladar a los precios

Tras el endurecimiento del cepo cambiario, el dólar blue marcó un récord de $145, con una suba de $14 en un solo día, equivalente a un alza del 10,7%, mientras el billete destinado al ahorro, con los nuevos recargos trepó a $ 131,26.Desde la apertura de la plaza cambiaria se notó un clima de nerviosismo y preocupación por el impacto de las nuevas medidas anunciadas el martes por la noche por el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.Pese al contexto, la entidad monetaria habría logrado adquirir unos u$s 15 millones, señalaron fuentes privadas.Las disposiciones, tendientes a desalentar la compra de dólares, impactaron en todas las variantes del billete norteamericano: minorista, paralelo y también bursátiles.En el debut de las nuevas medidas, el presidente Alberto Fernández dijo que "los dólares no son para guardar, son para producir".El dólar ahorro, utilizado para atesoramiento -con un cupo de hasta u$s 200 por persona, se disparó a $103,41 si se computa sólo el impuesto PAIS del 30%, pero si se le agrega el nuevo recargo del 35% -que podrá ser computado para Ganancias y Bienes Personales- llegó a $131,26, por debajo de los $145 que tocó el paralelo.Así, en cuanto a las variaciones bursátiles, el dólar Contado con Liquidación cotizó a $ 131,61, con un alza de $3,32 (2,6%), y el MEP o Bolsa operó a $126,19, con un incremento de $4,13 (3,4%).En el caso del CCL la brecha con el mayorista se ubicó en 74,9% y el MEP o Bolsa llegó al 67,7%, aunque durante la jornada habían trepado a niveles cercanos al 80%.El Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV) decidieron limitar las posibilidades de liquidación en pesos de títulos públicos comprados en el exterior, lo cual complicó la operatoria del CCL.En el segmento mayorista, la divisa ascendió seis centavos, a 75,25 pesos; en lo que va del año, esta cotización- regulada por el Banco Central acumula una suba del 25,6%.En el sector, el volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 197,1 millones y en el sector de futuros MAE se anotaron negocios por u$s 14,9 millones.Este martes por la noche, el Banco Central anunció que en compras de dólar ahorro y pagos con tarjetas de crédito realizados en el exterior la AFIP aplicará una retención del impuesto a las Ganancias del 35%, mientras los montos gastados se deducirán del cupo de u$s 200 mensuales.En medio de esta decisión, algunas entidades financieras optaron por bloquear la posibilidad de adquirir dólares para adaptar los sistemas operativos.Durante la mañana, Pesce vinculó al mercado informal del dólar con el delito: "Es ilegal, delictivo. Cuando hicimos allanamientos en las cuevas, que está muy bien llamarlas así, encontramos que hay narcotraficantes y traficantes de armas. Es imposible saber lo que está dispuesto a pagar el delito".