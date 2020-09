Restricciones para el dólar: Banco Central espera que "baje la brecha cambiaria"

El titular del Banco Central dijo que esperan que con las nuevas restricciones para la compra de dólares que "baje la brecha cambiaria". Afirmó que al blue "acuden delincuentes de todo tipo".El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Ángel Pesce, dijo que esperan que las medidas anunciadas para operaciones de cambio y liquidación de títulos en pesos y dólares "reduzcan la presión" sobre los mercados del dólar Contado Con Liquidación (CCL) y Mercado Electrónico de Pagos (MEP) y que eso "baje la brecha cambiaria".Asimismo, Pesce dijo que el mercado de dólar bursátil moviliza unos US$ 50 millones al día y que, al retirar la posibilidad a inversores no residentes de intercambiar títulos en pesos por dólares en el mercado local, "estamos restando el 50% de la demanda"."Esperamos que esto reduzca la presión sobre el precio del MEP CCL y que eso reduzca en ese mercado la brecha cambiaria", aseguró Pesce en una conferencia de prensa en el Banco Central.Al respecto, sostuvo que es posible que haya "alguna complejidad en el mercado" en los próximos días durante el proceso de adaptación de las medidas, pero que una vez que entre claramente en aplicación la menor demanda "le va restar presión al precio"."Creemos que con estas medidas de restricción de demanda en el CCL y MEP debiera bajar la presión en ese mercado ya que, además, los que quieran vender dólares en ese mercado se le va a facilitar la posibilidad de hacerlo", aseguró Pesce."Creemos que si esto reduce la brecha con los otros precios, habrá una disminución de la demanda en el mercado oficial, ya que quienes compraban para revender van a perder la rentabilidad que tenían antes", afirmó Pesce.Por otra parte, Pesce explicó que las modificaciones anunciadas incluyen la prohibición para los no residentes de vender sus títulos contra dólares en los mercados de la Argentina, aunque sí podrán vender los títulos en pesos o moverlos al exterior.A raíz de esto, adelantó que el Banco Central "no tiene previsto" intervenir ofertando o vendiendo títulos en esos mercados ya que al prohibir a inversores extranjeros operar en esos mercados, la demanda se reducirá "a la mitad".Por último, consultado acerca del posible efecto sobre la cotización del mercado del dólar blue, afirmó: "No sabemos lo que pueda llegar a pasar. Se trata de un mercado ilegal al que acuden delincuentes de todo tipo"."Lo que ocurre en ese mercado está muy permeado por grupos delictuales que están dispuestos a pagar por dólares ilegales lo que no está dispuesto hacerlo en el mercado oficial", cerró.