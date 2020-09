Cayó el consumo de carne vacuna: Sostienen que ronda los 50,3 kilos per cápita

, afectado por las consecuencias de la pandemia de coronavirus, aunque a tono con la tendencia a la baja de los últimos años."Está cayendo desde hace bastante", afirmó ael presidente de la Cámara de la Industria de Carnes (Ciccra), Miguel Schiariti, quien lo relacionó con la depreciación del poder adquisitivo desde el año pasado ante la imposibilidad de los salarios de igualar a la inflación.Según Ciccra, el consumo de carne vacuna por habitante por año a agosto evolucionó desde los 61 kilos de 2013, pasando por los 59,2 kilos de 2014, los 58,6 kilos de 2015, los 55,8 kilos de 2016, los 56,9 kilos de 2017, los 58,2 kilos de 2018 y los 51,7 kilos de 2019, hasta los actuales 50,3 kilos.Sin embargo -según Schiariti-, esto "no ejerce presión" porque "se exportan vacas a China, Rusia y Estados Unidos, y los cortes de calidad son de animales pesados de 450 o 500 kilos, que no se consumen en el país"., resaltó.En los primeros ocho meses de 2020, el mercado interno habría absorbido 1,51 millones de toneladas, lo que arrojaría una caída equivalente a 11,2 mil toneladas en la comparación interanual (-0,7% anual), y representó 72,9% (-2,6 puntos porcentuales interanuales) del total producido.Asimismo, Schiariti destacó que pese a esta leve caída, el consumo de proteína animal de los argentinos se mantiene en 110-115 kilos por habitante por año (50 kilos de carne vacuna, 48 kilos de carne aviar y 16/7 kilos de cerdo).En ese sentido, el presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), Mario Ravettino, coincidió en "destacar que"Con un promedio de 120 kilos por habitante por año, esta dieta proteica se compone de 50 kilos de carne bovina, 40 kilos de carne aviar, 16 kilos de carne porcina y el resto de carnes alternativas", detalló aSegún Ravettino, los efectos de la situación epidemiológica "se difundieron sobre el consumo interno de carne, pero no a valores sensibles como para restringirlo;En otro orden, Schiariti afirmó que "daría la sensación de que (el consumo) se va a mantener", aunque lo condicionó a "lo que ocurra en los próximos meses".; para colmo en muchas zonas de cría hay sequía por lo que es posible que a fin de año falte algo de carne y haya un aumento, lo que haría caer el consumo", concluyó el titular de Ciccra.