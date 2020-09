Cómo será el protocolo sanitario para viajar en avión durante la pandemia

Medidas generales



Protocolo previo al vuelo

Tránsito al aeropuerto

Cómo será el protocolo para los arribos

Para reducir al máximo las posibilidades de contagio de coronavirus y garantizar las medidas de seguridad e higiene correspondientes, el Ministro de Transporte de la NaciónDe ese encuentro con Meoni, participaron autoridades del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), la Dirección General de Aduanas (DGA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Aerolíneas Argentinas y Aeropuertos Argentina 2000.En ese contexto, se analizó un documento al que accedi, conNo obstante, las conversaciones continúan y se espera que la semana que viene se dé a conocer otro documento en el que sean incorporadas otras posiciones vertidas por todos los actores del sector aeroportuario y que podría aportar modificaciones a ese texto.Las normas desarrolladas en el documento, aplicable en el Sistema Nacional de Aeropuertos y el Transporte Aerocomercial, de dividen en cuatro áreas: medidas de distanciamiento social, tendientes a reducir la transmisión del virus por contacto directo; medidas de sanitización (personal y de objetos) y limpieza; medidas de protección, mediante el uso de elementos de higiene y barreras físicas para empleados y pasajeros; y medidas de monitoreo de salud y apoyo médico, para mantener identificar y aislar rápidamente a personas potencialmente infectadas.Según se detalla en el documento,, a la cabina de la aeronave, o se lo desembarcará, si los eventos tienen lugar antes de que se cierren las puertas del avión.Posteriormente la autoridad de seguridad competente lo retirará de las instalaciones del aeropuerto. Y si los eventos tienen lugar durante el vuelo, se deben aplicar los procedimientos relacionados con el manejo de casos de pasajeros "rebeldes".Al momento de emitir el ticket aéreo, las compañías aéreas serán responsables de notificar a los pasajeros de los protocolos vigentes y restricciones vinculadas con el desplazamiento aéreo, como así también todas las medidas de seguridad aplicables para minimizar el riesgo de contagio y los tiempos de presentación al aeropuerto.- Declaración Jurada de Salud:, en la cual aseguren que no han tenido síntomas compatibles con Covid-19.- A aquellosPara eso se recomienda limitar el contacto interpersonal, mantener el distanciamiento social y todos los procesos que puedan ser realizados de forma remota.Y de ser necesario se deben hacerlo respetando el distanciamiento social.- El documento sostiene que teniendo en cuenta la capacidad de las estaciones aéreas,Ese distanciamiento social se debe aplicar a través de piezas de comunicación, señalética y demarcación orientativa, todo adecuado a cada tipo de aeropuerto.- El acceso al hall público del aeropuertoy se deberá respetar distanciamiento social.mientras que todos los pasajeros deberán pasar por un control de temperatura en área designada.- En los mostradores de atención al pasajero del aeropuerto se deberán aplicar mamparas acrílicas autoportantes transparentes como barrera física, para proteger tanto al pasajero como al personal aeroportuario.Siempre que sea posible, los pasajeros deberían completar los procesos de check-in antes de llegar al aeropuerto.- Se deberán implementar señalizaciones en piso en inicio de filas y cintas demarcatorias para mantener distancia de 1,5 metros entre cada pasajero.-En cada puesto de atención se deberán aplicar mamparas acrílicas autoportantes transparentes como barrera física.En el ingreso al sector de control de Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se deberán implementar señalizaciones en inicio de filas y cintas demarcatorias para mantener distancia entre cada pasajero.En el ingreso al sector de control se deberán implementar señalizaciones en inicio de filas y cintas demarcatorias para mantener distancia entre cada pasajero.- Al final del proceso de control,se deberá definir posiciones estratégicas en el ingreso y distribuidas en la superficie del embarque para colocar las piezas de comunicación visual.- Se tendrá que usar barbijo o tapaboca en todas las áreas del aeropuerto y mantener la limpieza de manos.- Se instalarán estaciones de higiene según distribución definida, con la cartelería indicada.Puertas de Embarque: en el ingreso a las puertas de embarque se deberán implementar señalizaciones en inicio de filas y cintas demarcatorias para mantener distancia de 1,5 metros entre cada pasajero.- Además se recomienda Incentivar al escaneo de los Boarding Passes a cargo de los propios pasajeros.se deberá comunicar por medios informáticos y de prensa la conveniencia de utilizar los medios electrónicos para las declaraciones de viaje y la de ingreso de pasajeros exigidos por la aduana, para estimular su uso y evitar la presentación en papel de dichos documentos.la PSA junto con el Operador de Aeropuerto deberán identificar y utilizar un único punto de acceso a las terminales, el cual deberá ser el más próximo al sector donde se haya planificado el proceso de check-in. De esta manera, se reducirá la circulación de pasajeros dentro de la terminal.se deberá identificar y utilizar un único punto de egreso a la terminal, el cual deberá ser el más próximo al sector de arribos. De esta manera, se reducirá la circulación de pasajeros dentro de la terminal.- Siempre que sea posible, no se debe utilizar el punto de acceso a la terminal como punto de salida de la misma.a los fines de reducir cualquier contacto y circulación innecesaria de personas, se dispondrán las facilidades necesarias para la realización del check-in en forma web previo a la llegada al aeropuerto, sobre todo cuando los pasajeros no requieran despachar equipaje y siempre que permita cumplir con las disposiciones aplicables.Embarque: la tripulación abordará la aeronave antes que los pasajeros. En caso de utilizar ómnibus para el embarque de pasajeros, se limitará su capacidad de modo de mantener el distanciamiento social. Las empresas que brindan servicios de rampa en conjunto con los explotadores aéreos deberán definir los procedimientos a aplicar para limitar la capacidad de los ómnibus.Servicio a Bordo: la venta a bordo debería ser limitada y se recomienda evitar medios de pago que impliquen contacto. Asimismo, se sugiere limitar al máximo los objetos en cabina (revistas, mantas, almohadas)- En los vuelos que se cuente con servicio de catering se recomienda usar alimentos pre envasados y bebidas embotelladas proporcionadas antes de la partida., dentro de lo posible, posiciones que cuenten con pasarelas telescópicas o en su defecto que permitan el acceso a la terminal a pie.En caso de que no sea posible, se deberá dar traslado a los pasajeros en ómnibus asegurando el distanciamiento social dentro de los mismos.para el caso de arribos internacionales, el pasajero y tripulantes completarán una Declaración de salud junto con los datos necesarios para realizar un eficaz seguimiento de casos sospechosos de contagio.- Para el caso de arribos domésticos serán las autoridades sanitarias locales las encargadas de implementar la toma de declaraciones juradas de salud si así lo disponen.cuando la Autoridad Sanitaria detecte casos sospechosos de COVID-19, o en caso de que la tripulación informe de casos sospechosos a bordo, se activará el correspondiente protocolo de traslado, aislamiento y diagnóstico preventivo.En el caso de desembarque de más de un pasajero sospechoso se recomienda el cambio de los elementos de protección por parte de las Autoridades Sanitarias entre cada tratamiento con el fin de minimizar riesgos de contaminación cruzada.en caso de utilización de medios públicos de transporte se deberá evitar el uso de asientos contiguos.- Se recomienda que las tripulaciones que realicen pernocte fuera de su lugar habitual minimicen la circulación durante su estadía pasando la mayor parte del tiempo posible en la habitación del hotel o lugar de pernocte asignado.