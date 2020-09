Cafiero, al FMI: "La sociedad argentina no soporta un ajuste"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró este viernes que el Gobierno intentará resistir ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) si hay un pedido explícito en la negociación de la deuda para que el país realice un ajuste fiscal.



"La sociedad argentina no tiene capacidad para soportar un ajuste", dijo Cafiero y señaló que el Gobierno le imprimirá a la negociación "la misma lógica" que llevó a la mesa de discusión con los bonistas privados del exterior.



Martín Guzmán, ministro de Economía, había anticipado que el Gobierno prevé para 2021 un déficit fiscal primario del 4,5% del Producto Bruto Interno. El organismo, no obstante, podría plantear cambios previsionales, tributarios y laborales.



La gestión de Alberto Fernández y el FMI comenzaron oficialmente esta semana las negociaciones para un nuevo acuerdo crediticio que refinancie la deuda superior a 44.000 millones de dólares del país con el organismo.



El inicio de las negociaciones fue confirmado en una conferencia de prensa el jueves por el vocero del organismo multilateral en Washington, Guerry Rice. "Estamos en las etapas iniciales de nuestro diálogo constructivo con el gobierno argentino sobre un nuevo programa respaldado por el FMI", dijo.



Según Rice, el organismo comparte los objetivos de estabilizar la economía que tiene el Gobierno "mediante el desarrollo de planes que respaldarán la recuperación, fomentarán la resiliencia y ayudarán Argentina luchar contra la pandemia".



Ahora, dio la mirada gubernamental acerca de las perspectivas para el año próximo en materia económica en un ciclo de charlas virtuales de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín, en la que estuvo acompañado por Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo.



"¿Cuál va a ser el resultado? Eso es más difícil contestarlo con precisión. Yo no quiero aventurar nada. Pero estoy seguro, que la determinación del Presidente y el equipo de trabajo del ministro Guzmán va a continuar con la línea de defensa de los intereses nacionales", dijo Cafiero.