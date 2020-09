Economía logró financiamiento extra por $ 80.806 millones en agosto

En agosto, el Gobierno consiguió financiamiento adicional a los vencimientos renovados por $ 80.806 millones, tras poder hacer un roll-over de 158% en las fechas de pago a través de la licitación de títulos nuevos o reabiertos, indicó la Secretaría de Finanzas.



En el informe, la dependencia del Ministerio de Economía además resaltó que el 98,8% de los acreedores de la deuda local en dólares adhirieron al período temprano de la oferta, que alcanzaba u$s 41.715 millones. Este martes 15 finaliza el período de aceptación tardía, que no contempla para los tenedores que ingresen el pago de intereses diferidos desde abril.



La deuda en pesos aumentó 52,4% en lo que va del mandato de Alberto Fernández al pasar de $ 2,6 billones a $ 4,05 billones, explicado fundamentalmente por el incremento de bonos y letras ajustados por el coeficiente de estabilización de referencia (CER) que subieron 95% y totalizan $ 2,7 billones. Las letras y bonos en pesos subieron solo 4% a $ 1,3 billones.



En tanto, la deuda local en dólares bajó de u$s 50.377 millones a $ 41.715 millones, una caída de 17,2%, focalizada en el desplome de las Letras del Tesoro que pasaron de u$s 9833 millones a u$s 2726 millones (-78,3%). Los bonos bajaron de u$s 40.545 millones a u$s 38.988 millones.



El Tesoro Nacional cuenta con vencimientos de deuda en torno a $ 1 billón en los últimos cuatro meses del año, con compromisos financieros concentrados mayoritariamente en el último bimestre del año (noviembre 33% y diciembre 30%).



Además, con un déficit fiscal primario estimado por los analistas entre 7% y 8% del PBI y un acumulado de 5% hasta agosto, en los cuatro meses que quedan las necesidades no financieras en pesos oscilan entre los $ 600.000 millones y $ 850.000 millones para tapar el desequilibrio de las cuentas públicas.



De esta manera, las necesidades en pesos totales, tanto primarias como financieras, oscilan entre $ 1,6 y $ 1,85 billones.



Cronista.com.