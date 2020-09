Apyme: "El sector que más sufre es el del pequeño comerciante"

En el microcentro "hay de un 12 a un 15 % de locales desocupados. Y de esos son locales chicos. El sector que más sufre es el del pequeño comerciante, que se la ha tenido que rebuscar, emigrar a su casa. Todavía nos falta transitar unos meses más, todo esto genera una situación crítica", afirmó a Elonce TV, el representante de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME).



Cuando se habla de que se factura menos, indicó que "la facturación es 50 % menos en relación al año pasado, a igual mes. Incluso el año pasado ya se venía en caída".



Recordó que se está evaluando en el microcentro "si se reducen las horas de trabajo, o se intercala el personal día por medio. Pero eso no resuelve el problema. El empleado quiere seguir con su personal, que le responde".



"No se vende porque se va perdiendo mes a mes el poder adquisitivo. La gente mayor no sale de la casa, por lo que hay un segmento de la población que no está saliendo a comprar, y adquiere poco online. Tampoco hay turismo, todo eso confluye en la situación actual", detalló Gabás.



Consultado respecto del debate en relación al horario de comercio, si continúa con la modalidad "de corrido como se vienen realizando en este tiempo de pandemia, o si se vuelve al horario "cortado", el integrante de Apyme aseveró: "Si hubiera una cultura de consumo diferente que uno puede ver, por ejemplo, en Capital Federal, sería otra cosa. Pero en Entre Ríos tenemos la siesta, que es sagrada para muchos. Si me preguntás a mí, prefiero el horario de corrido, porque te organizas mejor en todo sentido. Y eso también es bueno para el empelado que tiene que hacer un solo viaje de ida y vuelta. De cualquier manera, la mía es una de las voces más que hay".



En lo que respecta a la cultura de la venta, entendió que "los negocios se van haciendo 'más consistentes' en los barrios' y esto es un proceso que viene de antes de la pandemia, pero es muy lento. Esto está ocurriendo en las zonas de Zanni, Almafuerte, Ramírez sur. Pero no es muy significativo para las ventas del microcentro que sigue siendo un foco de atención para el consumidor. Ahora, con la pandemia, mucha gente no viene al centro y con el parate de 50 días de los colectivos, afectó mucho". Elonce.com.