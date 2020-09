El dólar "turista" continuó en alza y el Banco Central volvió a vender divisas

El dólar "solidario" continuó hoy en alza y cerró en $102,79, mientras el Banco Central ya vendió más de u$s 200 millones en tres días para abastecer la plaza cambiaria.El dólar minorista, al que pueden acceder los ahorristas con el recargo del 30 por ciento, había llegado a escalar hasta los $102,83 a mitad de la jornada, pero sobre el final recortó la ganancia.Así, finalizó con un avance de tres centavos con relación al día anterior, dado que fue ofrecido a un promedio de $102,79, de acuerdo con datos dados a conocer por el Banco Central.En el segmento mayorista, la moneda norteamericana cerró a $74,84, con lo que ganó siete centavos frente al miércoles.En lo que va de la semana, el billete en el sector en el que operan entidades financieras y empresas acumuló un incremento de 40 centavos.Según estimaciones del mercado, el Banco Central tuvo que vender en torno a u$s 80 millones durante la sesión.Ello se suma a los u$s 60 millones vendidos el día anterior y a los u$s 80 millones de los que se desprendió el martes.Tras la última intervención, la autoridad monetaria concretó ventas por u$s 220 millones en tres jornadas, al tiempo que a lo largo de septiembre sacrificó más de u$s 650 millones ante la creciente demanda en una plaza cambiaria con poca oferta privada.En ese escenario, el organismo que conduce Miguel Ángel Pesce debió desembolsar unos u$s 1.200 millones en agosto en medio de la fuerte presión para dolarizar carteras.Este jueves, el volumen negociado en el segmento de contado se ubicó en u$s 236,54 millones.En el circuito financiero informal de la city el blue fue ofrecido a $131 y, por lo tanto, sigue en el nivel más bajo en un mes.La brecha con el dólar mayorista se achicó de ese modo a un 75 por ciento.El Banco Central busca desincentivar la demanda de moneda extranjera y, tras la reunión de directorio semanal, anunció que las entidades financieras podrán ofrecer colocaciones a plazo fijo atadas a la evolución del tipo de cambio para destinar al prefinanciamiento de exportaciones.