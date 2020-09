Citrus: pandemia y gestiones para volver a exportar a Europa

"Estamos tratando de que se priorice la reapertura para la naranja, particularmente. La mayor problemática fitosanitaria fue sobre el limón y la naranja viene desarrollando una campaña muy buena en cuestiones de intercepción, por cuestiones de la mancha negra. Creemos que podemos asegurar las gestiones para el reingreso de la naranja a Europa, como mercado", afirmó a Elonce TV, Caprarulo.



Aportó además que "la mancha es inocua, no trae problemas para el consumo, pero en materia de plagas el mercado es muy exigente en lo que respecta al aspecto de la fruta. El resguardo de los estados europeos, en particular de España, es que no ingrese esta plaga que ellos no tienen en sus cultivos".



Respecto de las exportaciones detalló que "en lo que se refiere a limones, estamos hablando del noroeste argentino, puntualmente Tucumán. En lo que tiene que ver con nuestra provincia, Entre Ríos, junto con Corrientes, Misiones, San Pedro (en Bs As), Salta y Jujuy, hacemos el citrus dulce, algo de limón también. Pero el producto por excelencia que predomina en el mercado, que fija precios y es líder mundial, es el limón tucumano. Nosotros destinamos mayormente la fruta para el consumo fresco".



"En lo que se refiere a empresa de productores exportadores del Noreste argentino, son 12 que tienen negocios de frutas para industrias con el Reino Unido y después, para consumo fresco en los distintos países que componen la Unión Europea, esas 12 empresas, un 50 % de su producción, capaz un poco menos, quedó sin ser enviada; conseguimos permisos para arribar con posterioridad a esa prohibición en los distintos puertos europeos, la fruta está ingresando sin problemas lo que es muy bueno", destacó.



Este año "hay poca fruta en el hemisferio sur, por lo que hay mucha demanda. Además, por el Covid 19 se generó mucho consumo de cítricos por la vitamina C", dijo.



Apuntó asimismo que, desde la Cámara de Exportadores, los socios que la integran calculan que sus empresas han perdido no menos a diez millones de dólares". Elonce.com