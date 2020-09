Reclaman más recursos del Estado para combatir y prevenir las langostas

Confederaciones Rurales Argentinas reclamó más recursos por parte del Estado, que permitan establecer estrategias concretas de prevención en cuanto a las langostas y no actuar con los hechos consumados, más allá de defender las actuaciones realizadas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) al respecto.



CRA recordó que la plaga de langostas fue importante en Argentina hasta mediados del Siglo XX, oportunidad en que se emplearon cuantiosos recursos para controlarla, hasta que en 2015 resurgió, poniendo en riesgo no solo la producción del país sino de otras naciones de Latinoamérica.



"Argentina supo tener el mejor sistema de manejo preventivo del mundo; hoy en día se mantiene en cuanto a experiencia pero no en recursos financieros. Cuando se logró contener la plaga, décadas atrás, se contaba con una Dirección de Acridiología, con suficientes recursos para dar respuesta, que dista mucho de la situación actual donde los recursos son escasos", reclamó en este sentido CRA.



Desde la entidad ruralista reconocen que desde hace cinco años se están haciendo esfuerzos muy valiosos, pero que parecen no alcanzar: año a año aumentan las invasiones de langostas, a las que se le suman problemáticas asociadas a tucuras.



"Luego de 60 años sin problemas con esta plaga, se abandonó el manejo preventivo y se desmanteló la Dirección de Acridiología, dejándola sin personal, herramientas e insumos de control, investigación e independencia en la toma de decisiones -que entendimos con los años que es clave para el manejo de esta plaga", continuó CRA.



Y si bien remarcó el "sólido liderazgo" del Senasa para enfrentar estos insectos, aseguró que el trabajo del organismo sanitario se está realizando "sin los recursos necesarios y la tecnología que amerita la situación, dependiendo gran parte del control de la plaga de la colaboración, predisposición y buenas intenciones de los actores privados".



Para CRA, "esta lucha debe ser liderada a nivel Nacional con el acompañamiento de los actores locales, y no al revés, ya que es una plaga federal".



Por eso, la entidad solicitó que el actual Programa del Senasa vuelva a convertirse en una Dirección, que tenga los recursos económicos necesarios no solo para afrontar las emergencias, sino también para evitarlas.