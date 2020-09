Cómo son los créditos hipotecarios de Procrear que se lanzan esta semana

No definieron el monto

Vuelve el Procrear: esta semana, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat anunciará las fechas de inscripción a los créditos hipotecarios para ampliaciones, construcción, lotes con servicios, desarrollos habitacionales y desarrollos urbanísticos. Se trata de las líneas más tradicionales del programa, a las que con su relanzamiento se sumaron una serie de novedades, como el Plan de Suelo.La información está disponible en el sitio web de Procrear Aún no está confirmada la fecha exacta, que será anunciará por la cartera territorial en los próximos días. Sin embargo, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, había adelantado que la inscripción será "a partir de la segunda semana de septiembre", es decir, esta misma semana.Se trata de "las líneas de crédito hipotecario, que son las cuatro tradicionales que tuvo siempre Pmás consolidados", según dijo.Para reemplazar la fórmula de los créditos UVA, que estaba atada a la inflación y generó muchos problemas a las personas que tomaron créditos desde 2016, durante el anterior gobierno, ahora las cuotas se pagarán todos los meses en base a la nueva fórmula Hog.Ar, que se calcula en base a la evolución de salarios más inflación, pero no puede superar el 2% en ningún caso, ya que ese es el tope establecido.El ajuste de cada cuota se basa en el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), que "tiene en consideración la evolución de los salarios, protegiendo los ingresos de los/as adjudicatarios/as", indica el Gobierno en la página web de Procrear. En cambio, los UVA o Unidades de Valor Adquisitivo "ajustan el capital mediante un índice basado en el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), aquel que mide la inflación", aclararon.Al cálculo de la fórmula HogAr (salarios e inflación) se le suma un porcentaje de tasa adicional, que inicia en 0,5% para créditos de familias con menores ingresos. En caso de que el salario de la persona que acceda al crédito le gane a la inflación, se actualizará en base al CER. Los aumentos serán comunicados de forma periódica a través de la página web del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat: https://www.argentina.gob.ar/habitat. Aún no se definió el monto que tendrán los créditos hipotecarios, pero se tomará en cuenta el valor total para la construcción de una vivienda de 65 metros cuadrados. Para proyectos de desarrollo urbanístico, el Ministerio de Hábitat ofrecerá entre ocho y diez modelos de viviendas para elegir.Para facilitar el acceso a la vivienda, el programa se complementará con el Plan Nacional de Suelo, una iniciativa para promover la disponibilidad de lotes que busca terminar con la dicotomía que existe en muchos lugares donde "el suelo es más caro que la casa".Además, se va a ampliar el rango de salarios mínimos para poder acceder al programa. Habrá cuatro segmentos de ingresos que van desde 0,5 salarios mínimos (cerca de $8.500) (para acceder a los microcréditos para pequeñas mejoras), hasta 4,5 salarios (casi $76.000).El salario mínimo, vital y móvil es de $16.875. "Esto permite la entrada de familias monoparentales o con jefas de hogar, que estadísticamente ganan menos", explicaron.Son los que estarán disponibles para su inscripción este mes. Los postulantes de los créditos hipotecarios deberán cumplir con los siguientes requisitos generales, que se suman a los de la línea de créditos específica que elijan:-Tener entre 18 y 65 años al momento de acceder al crédito.-Tener ingresos formales.-12 meses de antigüedad laboral.-Sin antecedentes financieros desfavorables.Posibilita, a través de créditos hipotecarios, ampliaciones de hasta 20 m² en viviendas existentes, con el objetivo de mejorar las condiciones habitacionales. Contempla materiales y mano de obra. Esta línea incluye beneficiarios/as Procrear y, hasta el momento, se podría acceder a ella cumpliendo sólo con los requisitos generales para los créditos hipotecarios ya mencionados.El objetivo de esta línea es otorgar créditos para la construcción de viviendas de hasta 60 m2 (incluye el costo de los materiales y de la mano de obra) en un lote provisto por el Fideicomiso Procrear, por el municipio, o de propiedad del adjudicatario o adjudicataria. Se ofrecerán 30.000 créditos. Esta línea también incluye beneficiarios/as Pro-crear.El objetivo de esta línea es generar suelo urbano de calidad para la construcción de viviendas mediante créditos hipotecarios de Procrear. Para la generación de suelo urbano para familias que no cuentan con terreno se otorgarán 10.000 lotes.Créditos para la compra de viviendas en uno de los desarrollos habitacionales de Procrear. A través de créditos hipotecarios, esta línea posibilita el acceso a una vivienda en uno de los desarrollos habitacionales de Procrear. Para el desarrollo de edificios de vivienda multifamiliar en contextos urbanos consolidados se darán 4.000 viviendas.El objetivo de esta línea es brindar acceso a crédito hipotecario para la compra de viviendas nuevas en uno de los desarrollos urbanísticos de Procrear. Para desarrollos urbanísticos y de conjuntos de viviendas en predios Procrear se entregarán 10.000 viviendas.