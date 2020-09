"Hay que actuar con ley para los vivos y con Estado para quienes lo necesiten"

"Es un tema relacionado al derecho de propiedad pero también es un tema social y se resuelve con la ley y con el Estado: hay que tener mirada integral y no creer en simplificaciones, porque es complejo", evaluó el funcionario.



En diálogo con radio Mitre, el ministro coordinador sostuvo sobre el tema que "no funciona pensar una sola solución" y criticó al Gobierno anterior, "que no hizo nada desde lo habitacional y entonces se profundizó un problema que viene históricamente".



"Esto se resuelve con viviendas sociales y lotes con servicios porque nadie se va de donde esté, por más precario que sea, a un lugar mucho más precario: hay una cuestión estructural y el Estado debe generar las políticas públicas, lo que no sucedió en los últimos cuatro años", agregó.



En ese sentido, señaló que el expresidente Mauricio Macri "había anunciado que iba a hacer viviendas y nada de eso pasó, otra promesa incumplida, y lo mismo la exgobernadora María Eugenia Vidal" y consideró "muy pobres" a las políticas públicas de la anterior administración en esa materia.



"Es un tema estructural pero Macri y Vidal tienen responsabilidad porque en cuatro años no hicieron nada; hay gobiernos que se ocupan de ese problema con programas y hay gobiernos que no pusieron un ladrillo, lo que hizo que todo se deteriore", criticó.



Por último, mencionó que la toma de tierras "en la provincia de Buenos Aires vienen del año pasado, la de Villa Mascardi lleva tres años y terminó con un muerto, que es lo que ocurre cuando las cosas se hacen mal".



"Si simplificamos vamos a tener más Rafael Nahuel", concluyó, en referencia al joven que murió durante un operativo de Prefectura en un intento de desalojo de una toma, en noviembre de 2017.