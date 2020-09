Turismo: ¿Qué países tienen permitida la entrada de argentinos?

La pandemia provocó que la mayoría de los países implementen restricciones y cierren sus fronteras a los turistas. Así es el caso de Argentina, el Gobierno a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia prohibió los viajes con fines turísticos en marzo.



No obstante, algunas regiones están reabriendo los aeropuertos y permitiendo que gradualmente se reactive el turismo.



Cabe destacar que la mayoría de los países que comenzaron a recibir viajeros, siguen manteniendo restricciones según el lugar de origen del pasajero. En ese sentido, si el Gobierno reabriera las fronteras, habría muchas zonas a las que los argentinos no podrían viajar por las medidas adoptadas por los demás países.



A pesar de que en Argentina las fronteras siguen cerradas, el Gobierno autorizó vuelos especiales. Sin embargo, no todos los países permiten la entrada de los argentinos.



Actualmente según la página de turismo Kayak, 73 países cuentan con las fronteras cerradas por completo al turismo, es decir solo pueden entrar al país ciudadanos, residentes u otras personas en circunstancias especiales. Por otro lado, 87 países están parcialmente cerrados (permiten el ingreso, pero dependiendo de la nacionalidad del viajero) y 53 países no tienen restricciones de viaje.



Al momento los países que permiten la entrada de argentinos acreditando el resultado negativo de Covid-19, cumpliendo la cuarentena obligatoria y presentando determinados certificados son: Uruguay, Brasil (solo por vía aérea), Ecuador, Bolivia, Nicaragua, México, Haití, República Dominicana, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Croacia, Dubai y Rusia.



A los países que integran la Unión Europea sólo pueden ingresar aquellas personas que utilicen los aeropuertos para hacer escala o cuenten con nacionalidad europea y pasaporte de la Comunidad.



Por otro lado, Chile, Paraguay, Perú, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Panamá, Belice, Costa Rica, Cuba, Albania, El Salvador, Guatemala, Bahamas, Macedonia del Norte, Moldavia, Egipto, Kosovo, Mauritania, Túnez, Argelia, Israel, Corea del Norte, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, India, Tailandia, Vietnam, Japón, Marruecos, Corea del Sur, y China mantienen sus fronteras totalmente cerradas.



Ámbito.com.